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Выставка художника ArtSana (Оксаны Бобровской)

15 февраля 2019 года в Украинском доме (по адресу Крещатик, 2, Арт галерея) состоится презентация выставки картин – дизайнерских платков Оксаны Бобровской

Экспозиция выставки состоит из оригинальных платков, которые были созданы на основе картин и акварельных этюдов, написанных Оксаной в разных уголках мира (Киеве, Париже, Риме, Флоренции, Венеции, джунглях Амазонии, Перу и Бразилии). На создание многих картин художника вдохновляют путешествия. За каждой работой – эмоции, краски и впечатления, привезенные из разных уголков мира.

Также будет представлена серия графических работ, большинство из которых является воплощением ассоциаций художницы в женских образах (женщина-пантера, фея лазурных снов, мистический блюз, девочка-весна, силуэт и другие).

На выставке вы сможете не только прикоснуться к прекрасному, но и пообщаться с автором, узнать ее виденье и мироощущение, которое и подтолкнуло ее на создание данных работ.

В 1993 году Оксана заняла первое место в конкурсе молодых художников в номинации „Графика" в НТУУ (КПИ), в 1994 году прошла ее первая персональная выставка "Стиль", в 1995 году Оксана создала модельно-творческую лабораторию „ЛІОКС", в 1996 году состоялась ее вторая персональная выставка "Силуэт", в в 2000 году была третья персональная выставка работ „Акварель". С 2000 года является участницей разных общих выставок в городе Киеве.

В 2018 году дизайнер Оксана создала украинский бренд платков и украшений MyScarf. Этот бренд предлагает сегодня изысканные мужские и женские платки, уникальные для украинского рынка шарфы-колье с натуральными камнями, шелковые платки, шарфики, снуды, палантины и платки-картины с оригинальными авторскими рисунками дизайнера ArtSana. Все изделия MyScarf производятся вручную украинскими мастерами из итальянских тканей и фурнитуры.

P.S. Посмотреть коллекции бренда можно на страницах в соцсетях:

Facebook https://www.facebook.com/myscarf18

Инстаграм https://www.instagram.com/myscarf_craft/

Вход на выставку по приглашению.

Номер для вопросов сотрудничества и приглашения – 0676747733

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