Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Warner Bros. нашла актера на роль Бэтмена

Представители компании официально подтвердили, что Бэтменом станет звезда "Сумерек"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:15
Роберт Паттинсон сыграет в фильме Кристофера Нолана
Роберт Паттинсон сыграет в фильме Кристофера Нолана
Фото: Getty Images

Звезда саги про вампиров, актер Роберт Паттинсон, который сыграет в фильме Кристофера Нолана, официально стал исполнителем роли Брюса Уэйна "Бэтмена". Об этом стало известно после заседания компании Warner Bros. с актером, которая и подтвердили новую роль Паттинсона.

Самые дорогие актеры Голливуда:

Одними из первых об официальном утверждении роли сообщили в издании Variety сегодня, 31 мая. Ранее представители компании Warner Bros. отмечали, что ведут переговоры с Робертом Паттинсоном, но сегодня он подписал официальное соглашение. Паттинсона подписали как минимум на три фильма, а Мэтт Ривз якобы намерен снять трилогию сольных фильмов о "Темном рыцаре".

Стоит отметить, что другим претендентом на роль супергероя рассматривали Николаса Холта ("Безумный Макс: Дорога гнева"). 

Роберт Паттинсон появится в новом фильме о Бэтмене режиссера Мэтта Ривза уже 25 июня 2021 года. Съемки новой кинокартины с участием Warner Bros. и DC Comics, вероятно, начнутся уже этим летом или осенью. Новый фильм студии Warner Bros. о Бэтмене не будет рассказывать о оригинальную историю Фрэнка Миллера "Бэтмен: Возвращение Темного рыцаря" 1986 года, которую так любит Мэтт Ривз. Зато новая лента покажет молодого Брюса Уэйна еще перед его стремлением стать супергероем.

Напомним, Роберт Паттинсон ранее ухаживал за Кэтти Перри.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Кристофер Нолан снимает новый фильм "Тенет": что известно о проекте Сьюки Уотерхаус отпраздновала день рождения с Робертом Паттинсоном и подругами
Бэтмен роль роберт паттинсон DC Comics
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Горячее блюдо для всей семьи! Будет очень вкусно
Горячее блюдо для всей семьи! Будет очень вкусно
Необычная творожная запеканка без муки и манки. Тает во рту
Необычная творожная запеканка без муки и манки. Тает во рту
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Ленивые пирожки с луком и яйцом
Ленивые пирожки с луком и яйцом

Популярные статьи

Сегодня, 15:55Психология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

Сегодня, 15:29Travel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

Сегодня, 13:39Fun

31 мая: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 12:35Wellness

Бананы: польза и вред для здоровья

Сегодня, 10:31Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Сегодня, 09:37Fun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

Вчера, 14:29Психология

Как побороть страх: техники и практические советы от психологов

Вчера, 10:29Fun

Невесту высмеяли из-за экстремального мини на свадьбе: фото

Вчера, 10:27Шоу-бизнес

Такие счастливые: Настя Каменских и Потап показали новые фото с медового месяца

Вчера, 09:22Fun

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы могут осуществить карьерные мечты, а Ракам — лучше не отступать от убеждений

29 маяFun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

29 маяFun

Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

29 маяШоу-бизнес

"Помни об этом": Настя Каменских посвятила Потапу чувственный пост

29 маяТехно

Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro

Новости партнеров

Торт без выпечки за 10 минут всего из 3-х ингредиентов
Торт без выпечки за 10 минут всего из 3-х ингредиентов
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери
Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери
Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены
Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед
Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед
Игорь Николаев: «Мой предыдущий брак всех раздражал и привлекал»
Игорь Николаев: «Мой предыдущий брак всех раздражал и привлекал»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь