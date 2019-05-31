Warner Bros. нашла актера на роль Бэтмена

Представители компании официально подтвердили, что Бэтменом станет звезда "Сумерек"

Роберт Паттинсон сыграет в фильме Кристофера Нолана Фото: Getty Images

Звезда саги про вампиров, актер Роберт Паттинсон, который сыграет в фильме Кристофера Нолана, официально стал исполнителем роли Брюса Уэйна "Бэтмена". Об этом стало известно после заседания компании Warner Bros. с актером, которая и подтвердили новую роль Паттинсона.

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Одними из первых об официальном утверждении роли сообщили в издании Variety сегодня, 31 мая. Ранее представители компании Warner Bros. отмечали, что ведут переговоры с Робертом Паттинсоном, но сегодня он подписал официальное соглашение. Паттинсона подписали как минимум на три фильма, а Мэтт Ривз якобы намерен снять трилогию сольных фильмов о "Темном рыцаре".

Стоит отметить, что другим претендентом на роль супергероя рассматривали Николаса Холта ("Безумный Макс: Дорога гнева").

Роберт Паттинсон появится в новом фильме о Бэтмене режиссера Мэтта Ривза уже 25 июня 2021 года. Съемки новой кинокартины с участием Warner Bros. и DC Comics, вероятно, начнутся уже этим летом или осенью. Новый фильм студии Warner Bros. о Бэтмене не будет рассказывать о оригинальную историю Фрэнка Миллера "Бэтмен: Возвращение Темного рыцаря" 1986 года, которую так любит Мэтт Ривз. Зато новая лента покажет молодого Брюса Уэйна еще перед его стремлением стать супергероем.

Напомним, Роберт Паттинсон ранее ухаживал за Кэтти Перри.

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