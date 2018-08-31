"Я хотела бы стать королевой людских сердец": редкие снимки принцессы Дианы

Принцесса Уэльская погибла в автомобильной аварии 31 августа 1997 года

Принцесса Диана. Фото: Getty

Принцесса Уэльская Диана погибла в автомобильной аварии 31 августа 1997 года, но о ней до сих пор говорят и помнят. Ее называют женщиной с "большим сердцем". Диана оставила след не только в британской, но и мировой истории.

Легенды и версии гибели принцессы даже сейчас не дают покоя поклонникам королевской семьи: пьяный водитель, гонка от назойливых папарацци, тайный заговор королевской семьи... Как-то в прямом эфире британского телевидения принцесса Диана сказала:

"Я хотела бы стать королевой людских сердец, но я не представляю себя королевой этой страны"

У Дианы осталось два сына – Уильям и Гарри, за личной жизнью которых также пристально наблюдает общественность.

В день памяти со дня смерти мы решили показать вам редкие снимки принцессы Дианы.

Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty Принцесса Диана. Фото: Getty 1/15

Напомним, принцесса Диана, которой 1 июля могло бы исполниться 57 лет, всегда выглядела элегантно, красиво и модно. Она не боялась экспериментировать с образами и часто выбирала яркие наряды, а ее канонические образы остались вне времени и тенденций.