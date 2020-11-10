Автор кинохита "Мої думки тихі" готовит новый шедевр с непрофессиональными актерами со специфическим суржиком

Новый фильм режиссера будет называться "Люксембург, Люксембург"

Недавно украинский журнал Forbes опубликовал список самых успешных украинцев до 30 лет. Жюри выбирали лидеров в пяти категориях: от спорта и до бизнеса. И неудивительно, что автор хита "Мої думки тихі", который стал лучшим фильмом года по версии премии "Золота Дзиґа-2020", 28-летний Антонио Лукич оказался в одной из категорий самых успешных молодых украинцев.

Как же сам режиссер отнесся к рейтингу "30 до 30", а также о том, когда ждать его следующий кинохит – узнала телеведущая утреннего шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" Юлия Галушка. Вместе с соведущим Олегом Билецким они пообщались с Антонио Лукичем в прямом эфире.

Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка Фото: пресс-служба

Говоря о рейтинге, Антонио Лукич поделился, что 30 лет – это возраст, когда человек переживает второй серьезный кризис и необходимо на что-то оглядываться.

"И люди, которые попали в этот список, им, к сожалению, или к счастью, есть на что оглядываться, потому что они что-то сделали значительное, что оставит свой небольшой след в истории", – поделился своим представлением о рейтинге Антонио Лукич.

Кадр из фильма "Мої думки тихі" Фото: пресс-служба

Что касается нового фильма, который Антонио уже активно готовит для зрителей, то он будет похож на "Мої думки тихі" по "интонации". Но в этот раз действие сюжета развернется уже не в Карпатах, а в другом регионе Украины. А в главных ролях зрители увидят близнецов из группы Курган & Agregat – носители специфического суржика.

Однако то, что Курган & Agregat не являются настоящими актерами – это режиссера не смущает. Антонио нравится работать с непрофессиональными актерами, а присоединение на другие роли профессиональных – поможет команде органично работать.

Полное интервью с режиссером можно посмотреть в сюжете:

Мы сообщали ранее, что комедия "Мої думки тихі" выйдет на HBO Europe, а также будет показана на престижном британском кинофестивале Raindance.

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