Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Я не святая": Вера Брежнева выпустила новую танцевальную песню

Песню для Веры Брежневой написал Константин Меладзе и известная блоггерша

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:22
Вера Брежнева представила новую песню "Я не святая"
Вера Брежнева представила новую песню "Я не святая"
Фото: YouTube

Украинская певица Вера Брежнева, которая недавно выпустила новый клип на песню "Зла не держи", теперь выпустила на суд общественности новый трек "Я не святая".

Композиция уже стремительно набирает популярность в YouTube. Стоит отметить, что 37-летняя певица в своем Instagram певица рассказала о новинке поклонникам, опубликовав отрывок из песни. В посте она рассказала, что авторами слов ее новой композиции являются ее муж Константин Меладзе и украинская блоггерша и певица Jerry Heil.

Артистка призналась, что хит получился довольно танцевальным, позируя на черно-белой обложке с натуральным макияжем и распущенными волнистыми волосами.

Напомним, недавно Вера Брежнева дала откровенное интервью журналисту Вячеславу Манучарову, в ходе которого шокировала многих своим заявлением. Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей. По ее словам, Украина сама не воспринимала ее таковой. После скандального заявления Веры Брежневой поклонники выразили свое негодование. Пользователи сети один за другим критикуют интервью певицы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
37-летняя Вера Брежнева похвасталась естественной красотой Вера Брежнева выпустила новый клип на песню "Зла не держи": видео
певица Вера Брежнева Константин Меладзе трек
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Конец истории, или кто сегодня дарит Алсу букеты роз
Конец истории, или кто сегодня дарит Алсу букеты роз
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
Наталья Варлей и еще 11 советских кинозвезд в купальниках
Наталья Варлей и еще 11 советских кинозвезд в купальниках
Жена Малкина:
Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото

Популярные статьи

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Рыбы оглянутся в прошлое, а Девы одолеют свои страхи

Вчера, 15:50Fun

17 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 08:59Fun

На видео показали гигантского 18-килограммового кота

Вчера, 07:00Food

Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом

Вчера, 06:50Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит воспользоваться советом друга, а Девам – больше фантазировать

16 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат деньги, а Весы рискуют допустить ошибку

16 апреляFun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

16 апреляTravel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

16 апреляШоу-бизнес

Без ретуши: реальные фото Эшли Грэм в купальнике

15 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

15 апреляFun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

15 апреляЭксклюзив

Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта

15 апреляFun

Ссора помогла семейной паре обеспечить себя на всю жизнь

15 апреляFun

Женщина неудачно сходила в салон красоты: фото татуажа

15 апреляАфиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

15 апреляFun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

Новости партнеров

Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»
Мария Куликова: «Эта встреча перевернула всю мою жизнь»
Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Голос дочки Александра Малинина покорил мировую звезду
Голос дочки Александра Малинина покорил мировую звезду
Стали известны истинные причины развода Ани Лорак
Стали известны истинные причины развода Ани Лорак
Гостюхин признался в двойном гражданстве
Гостюхин признался в двойном гражданстве
Как бегать с большой грудью?
Как бегать с большой грудью?
Обильное питье: печальные последствия
Обильное питье: печальные последствия
Рядом с Нагиевым Анна Самохина выглядела очень счастливой
Рядом с Нагиевым Анна Самохина выглядела очень счастливой