"Я не святая": Вера Брежнева выпустила новую танцевальную песню

Песню для Веры Брежневой написал Константин Меладзе и известная блоггерша

Вера Брежнева представила новую песню "Я не святая" Фото: YouTube

Украинская певица Вера Брежнева, которая недавно выпустила новый клип на песню "Зла не держи", теперь выпустила на суд общественности новый трек "Я не святая".

Композиция уже стремительно набирает популярность в YouTube. Стоит отметить, что 37-летняя певица в своем Instagram певица рассказала о новинке поклонникам, опубликовав отрывок из песни. В посте она рассказала, что авторами слов ее новой композиции являются ее муж Константин Меладзе и украинская блоггерша и певица Jerry Heil.

Артистка призналась, что хит получился довольно танцевальным, позируя на черно-белой обложке с натуральным макияжем и распущенными волнистыми волосами.

Напомним, недавно Вера Брежнева дала откровенное интервью журналисту Вячеславу Манучарову, в ходе которого шокировала многих своим заявлением. Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей. По ее словам, Украина сама не воспринимала ее таковой. После скандального заявления Веры Брежневой поклонники выразили свое негодование. Пользователи сети один за другим критикуют интервью певицы.

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