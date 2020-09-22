"Я отправил смайлик на сториз": Тарас Цымбалюк признался, как встретил настоящую любовь

Знаменитый актер рассказал о предстоящем сериале, первой роли и личной жизни

21 сентября в 21:00 телеканал "Украина" покажет премьеру 16-серийного фильма "Расколотые сны", в котором зрители увидят любимых актеров. Среди них и Тарас Цымбалюк, который в новом сериале сыграл очень неоднозначную роль. О новом проект, своей первой роли и неудачном браке он рассказал нам в интервью.

В новой картине "Расколотые сны" Тарас Цимбалюк воплотит... альфонса. Артист признается – роль отрицательная, тем и интересна.

Тарас Цымбалюк Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мой герой Максим влюблен в деньги, в материальное состояние своих девушек. Он очень дальновидный. Это абсолютно меркантильный парень, которому плевать на чувства. Я очень рад, когда мне доверяют отрицательные роли. Потому что 90% ранее сыгранных мной персонажей положительные. А я люблю играть что-то новое, чтобы где-то поискать, попробовать", – отмечает артист.

Тарас сыграл более 50 ролей в кино и на телевидении. Ему всего лишь 30. Недаром его называют одним из самых востребованных среди своего поколения. Но это сегодня. Он мог актером и не стать – хотя бы потому, что для парня из небольшого города в Черкасской области эта профессия была экзотикой.

"Профессия – это юрист, медик. А актер – это что-то такое странное. Тогда меня поддержала только семья", – говорит Тарас Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Поступил в театральный вуз будущий актер не с первого раза. Но он упрямый ​​и от мечты не отступил. Однако это оказалось лишь половиной дела.

"Когда учился на четвертом курсе, были у меня такие мысли: "Ну где же оно это все? Где работа какая-то? Почему мне никто не звонит, не зовет в кино?" – вспоминает Цымбалюк и добавляет, что тогда не стеснялся предлагать свою кандидатуру много куда. – Модельные агентства, продакшены, которые снимают рекламу, клипы – я везде пробовал. Если у меня был такой день, когда я сидел дома и никому не звонил, то был очень на себя зол. Поэтому советую абсолютно всем. Многие говорят, что в Украине невозможно так легко получить какую-то роль. Конечно, если ты сидишь дома и ждешь чего-то".

Кадр из сериала "Расколотые сны" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Рано или поздно это должно было сработать. Тарас сих пор вспоминает свою первую главную роль. Тогда ему было 23 года.

"В кадре Игорь Петренко, Армен Джигарханян, Юлия Рутберг, Юрий Беляев, Антон Макарский. Одним словом, тусовка собралась конкретная, – говорит актер в интервью "Зірковому шляху". – В один из первых дней мне нужно было конкретно кричать на Джигарханяна. Он сделал очень крутую вещь – подошел ко мне, взял за руку и сказал: "Мальчик, не переживай, все будет хорошо. Разозлись на меня, противного старика".

Говорит, Армен Борисович очень умело показал ему, насколько внимательным может быть великий человек. Но даже после таких работ в послужном списке приглашения не плыли сами в руки.

Зато женщины заметили, в какой форме Цымбалюк. Он занимается 4-5 раз в неделю. Признается – пользователи соцсетей часто спрашивают у него советы касательно физической формы. Поэтому он мечтает когда-нибудь запустить собственную фитнес-программу.

Кадр из сериала "Расколотые сны" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А недавно Тарас ошеломил признанием – только в 29 лет понял, что такое любовь. И это при том, что уже был один раз женат. Брак длился 2 года.

"На тот момент казалось, что это очень важно. Прошло время буквально непродолжительное – и ты понял, что это того не стоило, например. И это взаимно, например, и это очень круто", – откровенно говорит актер.

Тарас добавляет, что разошлись спокойно, друзьями не остались. Зато потом он встретил ту, которая перевернула его жизнь. Но не решался сделать шаг целый год.

"Встретились мы на съемках клипа MONATIK. Она там была гримером. Понравилась мне, но так получилось, что когда она меня увидела, попросила, чтобы меня подготовили к кадру ее ассистенты. Почему-то так. А через несколько дней мы друг на друга подписались в Инстаграме. Но несколько лет не было никакой реакции. Кто сделал первый шаг? Я – отправил смайлик на сториз. Сейчас так у нас знакомятся, ребята", – смеясь, рассказал Цимбалюк.

Кадр из сериала "Расколотые сны" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Новая картина "Расколотые сны" расскажет о сестрах-близняшках Кире и Аделине, которые потеряли родителей и оказались в детском доме. В подростковом возрасте девушек разделили, но спустя годы они встретятся снова. Вот только новое знакомство окажется очень коротким – Киру убивают прямо на глазах сестры. Аделина решает во что бы то ни стало найти убийцу Киры.

Ранее была объявлена дата премьеры долгожданного сериала "Сага".

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