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"Я уже начала его понимать": Лайма Вайкуле в Киеве заговорит на украинском языке

Певица в ноябре отправляется в большой всеукраинский тур

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:30
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле
Фото: пресс-служба

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле возьмется за изучения украинского языка, чтобы общаться на нем со зрителями во время осеннего тура по Украине. После завершения своего фестиваля "Рандеву", который впервые за пятилетнюю историю в этом году выехал за пределы Латвии и впервые прошел в Одессе, "самая народная" латвийская певица в ноябре отправляется в большой всеукраинский тур! Семь городов увидят новую программу Вайкуле! В столице артистка выступит 30 ноября во Дворце "Украина"!

Смотрите эксклюзивное интервью с Лаймой Вайкуле – видео:

Эксклюзивное интервью с Лаймой Вайкуле
Видео: Сегодня

"Концерты будут состоять из шлягеров и новых песен. Люди все равно любят то, что знают. Как бы я ни крутилась, ни вертелась и ни желала вставить что-то новое, – старое нельзя исключить. Будут дуэты. Вместе со мной в Украину приедет певец из Риги – Янис Стибелис. Лучше него песню Раймонда Паулса "Любовь настала" никто не споет. Но неожиданные звездные гости тоже готовятся к этому концерту".

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Латвийская гостья обещает, что споет и на украинском языке.

"Я уже начала его понимать. Не на 100%, но на 80% – точно. Страшно петь на другом языке. Это уважение и ответственность. Но я буду стараться!", – говорит Вайкуле.

Певица Лайма Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле
Фото: пресс-служба

Новая программа Лаймы Вайкуле не нуждается в каком-то особом названии. Достаточно написать на афише только два слова – ее имя и фамилию. Она вне времени, вне моды и вне политики. И, тем не менее, каждый год Лайма преподносит зрителям что-то такое, что позволяет ей сохранять свой статус актуальной, современной и модной артистки.

Отметим, что певица не любит ярких эпитетов в свой адрес, говорит, что повышенное внимание к ее персоне вне сцены – для нее большой стресс. Поэтому есть один совет: давайте посмотрим на Лайму на сцене!

Напомним, ранее мы писали, какой вопрос Лайма Вайкуле ненавидит больше всего, а также певица назвала главные женские качества.

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