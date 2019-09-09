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Юэн Макгрегор сыграет известного модельера в новом сериале Netflix

Актер исполнит роль американского модельера Роя Холстона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:31
Юэн Макгрегор
Юэн Макгрегор
Фото: Getty Images

Потоковый гигант Netflix продолжает собирать коллекцию лучших сценаристов, режиссеров и актеров. Так, недавно к творческой команде сервиса присоединилась режиссер "Чудо-женщины". Теперь стало известно, что Netflix готовит  биографический мини-сериал, посвященный американскому модельеру Рою Холстону, где главную роль исполнит Юэн Макгрегор.

Смотрите видео о трендах на сериалы:

Отметим, что Макгрегор, который уже работал на ТВ – играл двойную роль в третьем сезоне сериала "Фарго". Режиссером нового проекта выступит Райан Мерфи, создатель антологий "Американская история ужасов" и "Американская история преступлений", где во втором сезоне рассказал историю другого модельера, итальянского кутюрье Джанни Версаче.

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Что касается Холстона, он занялся моделированием одежды в конце 60-х, а в 70-х получил мировую известность и стал любимчиком светских львиц. Его дизайн отличался использованием кашемира, чистотой стиля и минимализмом.

Напомним, что Юэн Макгрегор вновь сыграет мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной "Звездных войн".

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