Юэн Макгрегор вновь сыграет Оби-Вана Кеноби в сольном сериале

Актер неоднократно возвращался к этой роли в полнометражных фильмах

Кадр из фильма "Звездные войны" Фото: YouTube

Известный актер Юэн Макгрегор, который временно бросал кино, вновь сыграет мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной "Звездных войн". Об этом пишет Deadline.

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Изначально планировалось, что о персонаже будет снят сольный фильм. Однако позднее команда решила воплотить идею в формате сериала для Disney+. Запуск стримингового сервиса запланирован на ноябрь этого года. Для запуска ему понадобится собственный контент, который будет привлекать клиентов. Сериал может состоять из шести эпизодов.

Известно, что киновселенная "Звездных войн" после выхода девятой части возьмет паузу. Премьера последнего фильма запланирована на декабрь этого года.

Отметим, что Юэн Макгрегор играл Оби-Вана Кеноби и в 2015 года, правда, как камео.

Напомним, ранее режиссер Джей Джей Абрамс сообщил о завершении съемок девятого эпизода киносаги "Звездные войны".

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