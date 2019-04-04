YUKO, Braii, ЦеШо и другие украинские артисты поборются за премию фестиваля Sziget

Один из них уже в мае выступит на сцене Europe Stage на Sziget

Sziget Фото: facebook/ SZIGET Festival 2019

Украинские артисты стали номинантами на премию APPS Music & SZIGET: Awards. Премия сформировала лонг-лист 14-ти самых актуальных артистов на начало 2019-го. Ими стали ЦеШо, ADAM, Braii, Cape Cod, DZ'OB, INDT, Fontaliza [О], OY Sound System, Sasha Boole, The Unsleeping, YEYO, YUKO и Wavy Dem. Один из них уже в мае выступит на сцене Europe Stage пятого крупнейшего фестиваля в мире – Sziget, который состоится 7-13 августа во Будапеште.

Премия APPS Music & SZIGET: Awards возникла в коллаборации одного из самых известных фестивалей мира – Sziget – и премии, которая уже исследовала состояние украинской независимой сцены – APPS Music. Ее целью стало собрать "свежий урожай" украинской инди-музыки начала 2018 по направлениям электроника и рок, и выбрать "сочный фрукт", достойный выступления в лайн-апе Sziget.

Лонг-лист был сформирован из 14 групп, которые соответствовали критериям, получили больше рекомендаций и приняли приглашение принять участие в борьбе за премию.

Sziget/ Фото: пресс-служба

Ольга Ермак, соорганизатор APPS Music & SZIGET: Awards, промоутер Sziget Festival в Украине: "Мы решили начать с отбора в формате, который напоминает community booking в практике формирования фестивальных лайн-апов. Это выбор по рекомендациям, где каждый эксперт находится в самой гуще событий и создает их, имеет дело с лайв, работает в разных плоскостях музыкальной журналистики и разделяет нашу миссию продвижением украинской музыки в Украине и за рубежом. При этом, имея экспертную основу, мы по-прежнему хотим услышать публику, интерес, реакция и активность которой является стимулом для музыкантов, двигателем развития и чувством спроса на собственное творчество, часто является решающим в судьбе артиста. Поэтому мы просим каждого меломана, который прочтет эту новость, не оставаться в только наблюдателем, а становиться участником: находить самое актуальное для себя и заявлять о своем выборе. "

Следующим шагом премии станет съемка 14 студийных лайвов на одни из самых эффектных треков каждого номинанта. Именно эти видео увидят меломаны, вкус и чувство актуальности которых и определят победителя в двухэтапном голосовании.

Напомним, Sziget объявил последнего хедлайнера – The National.

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