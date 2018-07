YUKO: "Нас начинают узнавать на улице, в метро"

Поклонников хорошей музыки с 16 по 19 августа соберет 16-й Koktebel Jazz Festival, который пройдет в Черноморске неподалеку от Одессы. В совместном спецпроекте "Музыка у моря" Сегодня.Lifestyle и Koktebel Jazz Festival звезды фестиваля рассказывают о том, чем порадуют зрителей и почему посетить фестиваль у моря – лучшее, что можно сделать этим летом.

YUKO – молодой коллектив, который образовался со встречи Юли Юриной и Стаса Королеа в 2016 на одном из телант-шоу. Сейчас за плечами у ребят – дебютный альбом "Ditch", сольный концерт, выступления на фестивалях, а впереди – Koktebel Jazz Festival.

- Выступления на фестивалях или сольные концерты – в чем для вас разница и какие преимущества?

СТАС: На фестивалях есть момент завоевания новой публики, пришедшей не на тебя, но подтянувшейся на звук. Ну, и это чаще всего опен эйр, можно прыгать в небо, а не в потолок клуба. Больше воздуха, больше свободы. И следом после выступления можно полететь врываться сразу под каких-нибудь клевых чуваков.

ЮЛЯ: А на сольные концерты зритель приходит конкретно на тебя, зная всю программу и готовый отрываться по полной. И это отдельная и тоже очень крутая история.

- Какие альбомы и исполнители больше всего вас впечатлили и, возможно, повлияли на творчество? Что может играть нон-стоп дома, в машине, в наушниках?

ЮЛЯ: Лично для меня музыка всегда должна быть разной. В моем iTunes абсолютное разнообразие всех времен и стилей, чтобы было, что включать под настроение дня. Это может быть GusGus, и тут же Скриптонит, а потом сборник фольклорных аутентичных пеcен "Берви", после них Sevdaliza, Grimes и Young Fathers.

СТАС: В моем вкладе в наше коллективное творческое ощущается влияние The Chemical Brothers. Конечно, Radiohead, Atoms For Peace и сольники Тома Йорка занимают важную часть в голове. На уровне посыла и подачи активно сквозит такой любимый в детстве Limp Bizkit. Еще, мне кажется, на меня сильно повлияли в раннем возрасте Кино и чуть позже – Дельфин.

Сейчас я могу гонять по кругу альбом "Donuts" J Dilla, "Currents" Tame Impala или последнюю пластинку Jon Hopkins – "Singularity". Очень, чрезмерно много слушаю Blonde Redhead. Это какая-то магия, вроде бы уже давно прошел мимо такой музыки, но эта сделана настолько искусно, что у меня на протяжении нескольких месяцев не было альтернативного им варианта, что включить послушать. До этого такая же история произошла с норвежцами Jaga Jazzist, прогщиками из Кентербери Syd Arthur. Пару лет назад залипал в Everything Everything, а до них пылал любовью к The Strokes.

- Есть ли песни, которые вы можете назвать песнями вашей жизни?

ЮЛЯ: На каждый определенный промежуток времени есть своя песня. Но лучше всего настроения и периоды отображает музыка, созданная нами самими.

СТАС: Очень условно первое место я бы отдал песне Radiohead – "Reckoner". Ее я очень много исполнял на своих до-юковских выступлениях и с ней же попал к Ване Дорну в команду на голосе, благодаря чему и случилась наша счастливая с Юлей история. Второе и третье: Yes – "Close To The Edge" и Рихард Штраус – "Так говорил Заратустра" соответственно.

- Что знаковое произошло в вашей творческой жизни за последний год?

ЮЛЯ: За этот год мы дали несколько крупных фестивальных концертов, отыграли свой первый сольник и сделали первую международную коллаборацию – с артистами Diplo и Mo. Мы видим, как наша аудитория увеличивается, как нас начинают узнавать на улице, в метро и т.д. Можно сказать, что знаковые события происходят с нами постоянно, главное в перерывах между работой успевать им радоваться.

СТАС: А еще мы выпустили альбом, а альбом, простите за банальность, – это ребенок, детище и точка отсчета.

- Кто для вас в современной музыке воплощение стиля?

СТАС: Воплощение стиля – это артист Мастерской P.Pat, у которого "Стиль – это ответ на всё".

- Если бы не музыка, то что?..

СТАС: Научная деятельность.

ЮЛЯ: Для меня иного исхода быть не могло.

- Кого из исполнителей на Koktebel Jazz Festival 2018 вы хотите услышать?

СТАС: Morcheeba и Dakh Dauthers, на которых так и не побывал еще. И всех остальных, кого успею поймать. И Ванино "Jazzy Funky" с удовольствием еще раз послушаю.

ЮЛЯ: Вообще хорошо бы было глянуть всех понемножку, даже если это будет уже не первое посещение выступления артиста. Всегда интересно наблюдать и анализировать как развивается исполнитель.

- На Koktebel Jazz Festival представлены абсолютно разные музыкальные направления. Говорят, главное не то, что ты играешь, важно, как ты это делаешь – вы согласны?

ЮЛЯ: Харизма, честность и посыл на сцене очень важны. Видала артистов, которые по 10 минут могут пропевать одну фразу из четырех слов вместе с залом, и это просто невероятно захватывающе. Химия должна происходить между артистом и зрителем, это точно.

