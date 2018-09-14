Юлия Орлова: "Ценителей печатной книги всегда будет много"

В нынешнем году издательство Vivat празднует свой мини-юбилей – пять лет. По случаю чего мы пообщались с его генеральным директором Юлией Орловой

Юлия Орлова, генерельный директор издательства Vivat

- Ваше издательство Vivat было образовано путем слияния нескольких поменьше. На западном и американском рынке существует множество именно таких мелких издательств, выпускающих достаточно качественные и успешные проекты, забирающих при этом долю рынка и прибыли у более крупных конкурентов. Значит ли это, что в нашей стране зарабатывать и выжить на рынке могут только крупные компании?

- Важно разделять понятия прибыли и устойчивости на рынке. Если говорить о заработке, то у мелких издательств возможность получения операционной прибыли действительно выше, они меньше тратят на содержание системы. Сегодня, в условиях нестабильной экономической ситуации, очень велика цена ошибки. Если проект "не пошел", книга не продается, для мелких издательств последствия могут быть фатальными.

Тогда как крупные игроки издательского бизнеса, имеющие более высокую степень капитализации и, соответственно, более высокую устойчивость, могут покрыть такие убытки, нивелировать ошибку и сгладить ситуацию за счет массы других успешных проектов.

Книги издательства Vivat Фото: Vivat

- В нынешнем году издательство отмечает пятилетний юбилей. Что за все это время оказалось самым сложным?

- Одной из наиболее сложных задач на начальном этапе было грамотное формирование издательского плана. Необходимо было выбрать коммерчески выгодные, но при этом имиджево привлекательные и интересные проекты. И я благодарна своей команде и коллегам из Группы компаний "Фактор", в которую входит наше издательство, за своевременный энтузиазм и невероятную вовлеченность в процесс.

- Если верить статистическим данным, ситуация с чтением в Украине плачевная. В то же время открываются новые книжные магазины, в которых всегда есть посетители, проводятся масштабные ярмарки, вроде Книжного Арсенала или Львовского Форума, куда съезжаются люди со всей страны. Так что же происходит на самом деле?

- Статистка – это факты, а факты вещь упрямая. Действительно, в нашей стране катастрофически мало читают. Статистические данные свидетельствуют о том, что в Украине не просто читают в разы меньше, чем в Европе, но даже меньше, нежели в странах постсоветского пространства. Отчасти это, безусловно, связанно с тяжелой экономической ситуацией. Но при этом есть и позитивные сдвиги.

Уровень крупнейших книжных выставок в стране с каждым годом растет. Украину посещает больше зарубежных гостей, популярных авторов мировых бестселлеров, творческих людей, представителей книжной индустрии. Такие праздники книг очень нужны. Это площадки, где читатель может не просто познакомится с широким ассортиментом книжной продукции разных издательств, но и встретится с любимыми авторами.

Организаторов Форума во Львове и Международного книжного фестиваля в Киеве смело можно назвать энтузиастами и настоящими профессионалами, живущими своим делом и болеющими за него. Подготовка к новой выставке начинается сразу после окончания предыдущей. Это титанический труд и колоссальная организаторская работа, направленная, прежде всего, на популяризацию чтения и развитие индустрии.

- Какая литература и какие авторы популярны сегодня на украинском рынке и какие книги пользуются спросом на Западе? Есть ли отличия в предпочтениях?

- Отличия в предпочтениях есть. Если мы посмотрим рейтинги популярных на Западе книг, первые строчки в них занимает художественная литература. В нашей стране на сегодняшний день более популярны нон-фикшн проекты. Приобретая книгу, украинский читатель хочет получить практические знания, советы и рекомендации, узнать больше об исторических и научных фактах или биографиях. То есть, в большей степени получить пользу, а не эмоцию.

Юлия Орлова, генеральный директор издательства Vivat Фото: Vivat

Аналогичная ситуация и с детскими проектами. Заграницей очень популярна детская литература с большим количеством иллюстративного материала и минимальным объемом текста. Такие книги дают возможность ребенку мыслить творчески, додумать историю. В Украине же родители отдают предпочтение книгам, где больше написано, чем нарисовано.

- Расскажите об особенностях рекламы книжной продукции у нас и за рубежом. В Украине очень мало социальной рекламы, популяризирующей чтение. Как вы завоевываете внимание целевой аудитории? Ведь постов в социальных сетях и группах, на мой взгляд, недостаточно.

- Безусловно, издательства используют все доступные им ресурсы для продвижения продукта. Кроме видеороликов, обращений и анонсов новинок в социальных сетях мы проводим презентации книг, литературные вечера и встречи читателей с авторами, организовываем туры для наших писателей.

В последнее время большинство крупных медиа-холдингов проявляют повышенный интерес к книжным новинкам. Редакторы охотно идут на контакт с издательствами, отбирают литературу для обзоров и рецензий, и это очень позитивный сдвиг.

- В последнее время все больше произведений украинских авторов вызывают настоящий восторг. Современная украинская литература действительно выходит на новый уровень. Но имен многих молодых писателей почти никто не знает. На книге с незнакомой иностранной фамилией можно написать, что это "мировой бестселлер", или дать цитату из NYT - на это уже "клюнет" часть покупателей. Но на обложке с произведением молодых авторов так сделать не получится. Как их популяризировать?

- Заниматься продвижением молодых авторов сложно, чаще всего таким писателям мы стараемся организовывать встречи и презентации, на которых они получат возможность выступить и пообщаться с широкой аудиторией.

Книги издательства Vivat Фото: Vivat

На самом деле ключ к популярности находится в руках самих авторов. И начинающий, и писатель с именем должен понимать, что без активного общения с аудиторией дело не пойдет. Он должен быть в связке с издательством, но в тоже время постоянно искать возможность "засветиться", продвинуть и прорекламировать себя и книгу, не надеясь на то, что всевозможными PR-активностями должно заниматься исключительно издательство. Читателя, в первую очередь, интересует позиция, мнение и личность самого автора, издательство же выступает в качестве посредника между ним и его аудиторией, об этом нужно помнить.

- А знают ли украинских писателей заграницей? Продаются они там?

- Разумеется, в Украине есть целая плеяда авторов, имена которых хорошо известны за ее пределами – Сергей Жадан, Юрий Андрухович, Василий Шкляр, Оксана Забужко, Андрей Курков, Юрий Винничук, Лина Костенко. Их книги переведены на десятки языков, и они представляют нашу страну и свои произведения на международных книжных выставках, форумах и фестивалях.

- Сколько времени требуется на издание книги зарубежного автора? С какими сложностями издательство сталкивается чаще всего, приобретая права и принимая решение издать переводной проект?

- На подготовку проекта в среднем уходит около года. Хотя, безусловно, сроки зависят от объема произведения и его жанровой специфики. Самый сложный и длительный процесс – это перевод. Выполняя такую работу, недостаточно просто хорошо владеть языком, текст нельзя переводить дословно, переводчик должен почувствовать произведение, раскрыть характеры, передать малейшие нюансы и детали.

Иногда после успешного выполнения переводчиком тестового задания и начала работы, при получении части произведения на сверку (ежемесячно мы получаем переведенный текст и проверяем его качество), становится понятным, что текст оставляет желать лучшего. Приходится начинать все сначала – искать переводчика, тестировать, контролировать сроки и качество в процессе работы.

Бывает так, что книга полностью готова, и мы ждем подтверждение права на печать от правообладателей. Этот процесс может длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Все зависит от загруженности издательства и литературного агента, с которым ты работаешь.

Книги издательства Vivat Фото: Vivat

- Влияет ли объем книги на ее продажу? Есть определенная группа людей, которые не любят покупать слишком объемные тома, предпочитая им несколько произведений того же автора, но поменьше. Или вообще несколько книг на разные темы. Можно ли сказать, что объемные романы продаются хуже?

- Страничность книги влияет на ее стоимость, а стоимость, в свою очередь – на продажи. На самом деле есть довольно много ценителей и любителей объемных произведений. И мы охотно выпускаем такие книги: "Чорний принц", "Королівство шахраїв", "Літак без неї" – это хиты продаж в нашем издательстве, хотя объем их текста и превышает 500 страниц.

- А как насчет дорогих подарочных изданий, пользуется ли спросом такая литература сегодня? И почему у нас в стране так мало интересных, необычных подарочных проектов с различными "фишками"?

- Покупатель достаточно охотно берет такие книги, ведь это универсальный и полезный подарок. Мы ежегодно выпускаем по несколько позиций подарочных книг разной тематической направленности – путешествия, кулинария, техника, оружие, арт.

Что касается оформления и "фишек" – действительно, таких проектов, как уникальные трехмерные диорамы, созданные японским дизайнером Юсуке Оно, книга-прогулка "Your House" художника и архитектора Олафура Элиассона, "дырявая" книга Джонатана Сафран Фоера "Дерево кодов", кулинарные книги, которые нужно запекать в духовке, у нас действительно нет.

Это связанно как с неподъемной для массового потребителя стоимостью, так и отсутствием необходимого и весьма дорогостоящего оборудования для их изготовления, которое есть в Европе, Америке и Китае. Хотя даже в этих странах производство таких книг не поставлено на поток.

- Ваше издательство выпускает книги для взрослых и для детей. Какая литература больше пользуется популярностью? И как завоевать внимание маленького читателя?

- Да, действительно мы выпускаем, детскую, подростковую и взрослую литературу. Каждое из этих направлений пользуется популярностью. Однако, при всей кажущейся легкости, детские книги издавать сложнее. Несмотря на то, что сегодня на рынке существует большое количество издательств, выпускающих детскую литературу, по-настоящему качественных, хороших книг не так уж и много.

Выбирая литературу для себя, взрослые обращают внимание на популярность автора, книжные премии, аннотацию. Для детской литературы эти составляющие зачастую вторичны, поскольку ребенка не интересуют премии и ранги, поэтому особое внимание мы уделяем иллюстрациям.

Герои детских книг должны быть забавными и интересными. Для таких изданий очень важен эффект первого впечатления. И, безусловно, для каждой возрастной группы существуют свои критерии. Для того, чтобы сделать проект интересным и познавательным, редакторы часто консультируется с психологами, педагогами, а авторами зачастую становятся методисты.

- Многие родители жалуются на то, что дети не читают. Или (если помладше) не хотят, чтобы им читали, а отдают предпочтение мультикам. Как родителям привить ребенку любовь к книге?

- Привить любовь к книге можно только личным примером – читайте больше, ребенок должен видеть вас с книгой в руках. Ходите на выставки, прогуливаясь, заходите в книжные магазины. Поглядывая на посетителей, дети начинают понимать, что кроме вас существует масса людей, которым читать интересно.

Ни в коем случае не навязывайте, а предлагайте и показывайте. Дайте малышу возможность самостоятельно сделать выбор, и запаситесь терпением, ведь процесс может быть долгим.

- Последние годы на читательских форумах, да и не только, много говорилось о том, что у бумажной книги будущего нет. Люди становятся более мобильными, готовы в любой момент сорваться и переехать жить и работать в любую страну. Никто не будет тащить за собой библиотеку, ведь достаточно иметь одну-единственную электронную "читалку". Что вы скажете на этот счет?

- В конце прошлого года на крупнейшей в мире книжной ярмарке во Франкфурте были озвучены данные, согласно которым, на сегодняшний день, темпы роста спроса на электронные книги замедлились, тогда как рост интереса к печатной книге увеличился. Показатели эти невысокие, и мы не можем говорить о всплеске, однако рост все-таки есть.

Лично я абсолютно не против "читалок" или аудиокниг. Такой формат действительно удобен, если вы путешествуете или переезжаете. Но ни электронный, ни аудиоформат нельзя считать альтернативой бумажной книге. Книги печатали, печатают и будут печатать. Много информации отцифровывается, переносится и записывается на электронные носители – это нормально, ведь прогресс не стоит на месте, а мы живем в век высоких информационных технологий. Но, я надеюсь, что ценителей печатной книги всегда будет много.