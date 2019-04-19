Юмор, гонки и спасение мира: трейлер фильма "Хоббс и Шоу" показал историю героев "Форсажа"

Фильм "Хоббс и Шоу" – это история полицейского Люка и преступника Деккарда

"Хоббс и Шоу" Фото: YouTube

Только недавно появились подробности и фото со съемок грядущего спин-оффа "Форсажа" – фильма "Хоббс и Шоу". Поклонники с нетерпением ждут новых приключений двух героев франшизы. Теперь же компания Universal опубликовала новый трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw).

Герои картины Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и Деккард Шоу (Джейсон Стейтем) впервые встретились в "Форсаже 7", при этом экранное взаимодействие положительного полицейского и продуманного преступника понравилось продюсерам и они дали добро на съемки спин-оффа.

По сюжету, этим ребятам предстоит сразиться с "кибергенетически" улучшенным анархистом Брикстоном (Идрис Эльба), который получил доступ к биологическому оружию, способному уничтожить все человечество. Помогать им будет агент MI6 (Ванесса Кирби), который по удивительному стечению обстоятельств является сестрой Деккарда Шоу. Действие фильма развернется по всему земному шару, от Лос-Анджелеса до Лондона, и от Чернобыля до Самоа.

Сценарий написал Крис Морган, а режиссером выступил Дэвид Литч. Премьера фильма назначена на 2 августа 2019 года.

Напомним, ранее в сети появился и первый официальный трейлер боевика.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram