YUNA 2020: объявлены номинанты на музыкальную премию
Музыкальная премия YUNA 2020 состоится 24 марта
24 марта во Дворце "Украина" состоится церемония награждения музыкальной премии YUNA 2020. Организаторы мероприятия уже объявили имена украинских артистов, которые поборются за статуэтку. В категории "Лучший певец" номинированы ALEKSEEV, Макс Барских, MELOVIN, MONATIK, Артем Пивоваров, Сергей Бабкин. А звание "Лучшая певица" могут получить: Alina Pash, alyona alyona, Jerry Heil, MARUV, NK.
Отметим, 18 декабря начнется второй этап голосования жюри, который традиционно проводит постоянный аудитор премии YUNA – компания Deloitte Ukraine. Во время второго этапа и будут определены победители YUNA 2020, имена которых станут известны в марте.
Смотрите также, как прошла церемония YUNA 2019:
Лучшая песня:
- "Время и Стекло" – "Дим"
- The HARDKISS – "Жива"
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Зорі запалали"
- NK – "Обіцяю"
- Jerry Heil – "Охрана, отмєна"
Лучшая певица:
- Alina Pash
- alyona alyona
- Jerry Heil
- MARUV
- NK
Лучший электронный хит:
- MOZGI – Digitalization
- MARUV – Siren Song
- ONUKA – ZENIT
- ONUKA – "Хащі"
- DILEMMA – "Шаленій"
Лучшая поп-группа:
- DILEMMA
- KADNAY
- KAZKA
- MOZGI
- YUKO
- "Время и Стекло"
Лучший эстрадный хит:
- Павел Зибров – "Вуса-бренд"
- ДОРОШ – "Де ти є"
- Оля Полякова – "Любовница"
- Олег Винник – "Роксолана"
- Олег Винник – "Наталя-Наталі"
- Ирина Федишин – "Хочу на Мальдіви"
Лучший видеоклип:
- NK – Elefante
- "Антитела" – HELLO
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- "Бумбокс" – "ДШ"
- The HARDKISS – "Жива"
- The HARDKISS – "Коханці"
Лучший дуэт:
- TAYANNA & LAUD – "Без тебе"
- "Бумбокс" & Тіна Кароль – "Безодня"
- "Голос води" – The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly
- Jamala & Jah Khalib – "Кохаю"
- alyona alyona & Alina Pash – "Падло"
Лучший саундтрек:
- "Антитела" – Lego ("Я, ти, він, вона")
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Колискова" ("Заборонений")
- "Океан Эльзы" – "Перевал" ("Захар Беркут")
- DakhaBrakha – "Пливе човен" ("Вулкан")
- Христина Соловий – "Холодно" ("Крути 1918")
Открытие года:
- alyona alyona
- Jerry Heil
- KHAYAT
- YOURA
- "КОРРУПЦИЯ"
Лучший певец:
- ALEKSEEV
- Макс Барских
- MELOVIN
- MONATIK
- Артем Пивоваров
- Сергей Бабкин
Лучшая песня на другом языке:
- NK – Elefante
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- MARUV – Siren Song
- "Бумбокс" – "ДШ"
- Макс Барских – "Неземная"
Лучший хип-хоп хит:
- MOZGI – 999
- YOURA – Praktika
- alyona alyona & Alina Pash – "Падло"
- MamaRika – "Проліски"
- alyona alyona – "Пушка"
Другой формат:
- Dakh Daughters
- MOTANKA
- SINOPTIK
- "Вагоновожатые"
- ЛУНА
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Лучшее концертное шоу:
- Макс Барских – 7
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- "Антитела" – HELLO
- "Время и Стекло" – VISLOVO
- Оля Полякова – "Королева ночи. На бис"
Лучший альбом:
- Макс Барских – 7
- "Антитела" – HELLO
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Мільярди"
- alyona alyona – "Пушка"
Лучшая рок-группа:
- O.Torvald
- Pianoбой
- "Антитела"
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- "Бумбокс"
Напомним, ранее также были объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2020".
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