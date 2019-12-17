YUNA 2020: объявлены номинанты на музыкальную премию

Музыкальная премия YUNA 2020 состоится 24 марта

В Киеве объявили номинантов на премию YUNA 2020 Фото: пресс-служба

24 марта во Дворце "Украина" состоится церемония награждения музыкальной премии YUNA 2020. Организаторы мероприятия уже объявили имена украинских артистов, которые поборются за статуэтку. В категории "Лучший певец" номинированы ALEKSEEV, Макс Барских, MELOVIN, MONATIK, Артем Пивоваров, Сергей Бабкин. А звание "Лучшая певица" могут получить: Alina Pash, alyona alyona, Jerry Heil, MARUV, NK.

Отметим, 18 декабря начнется второй этап голосования жюри, который традиционно проводит постоянный аудитор премии YUNA – компания Deloitte Ukraine. Во время второго этапа и будут определены победители YUNA 2020, имена которых станут известны в марте.

Смотрите также, как прошла церемония YUNA 2019:

Номинанты на премию YUNA 2020

Лучшая песня:

"Время и Стекло" – "Дим"

The HARDKISS – "Жива"

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Зорі запалали"

NK – "Обіцяю"

Jerry Heil – "Охрана, отмєна"

Лучшая певица:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

MARUV

NK

Лучший электронный хит:

MOZGI – Digitalization

MARUV – Siren Song

ONUKA – ZENIT

ONUKA – "Хащі"

DILEMMA – "Шаленій"

Лучшая поп-группа:

DILEMMA

KADNAY

KAZKA

MOZGI

YUKO

"Время и Стекло"

Лучший эстрадный хит:

Павел Зибров – "Вуса-бренд"

ДОРОШ – "Де ти є"

Оля Полякова – "Любовница"

Олег Винник – "Роксолана"

Олег Винник – "Наталя-Наталі"

Ирина Федишин – "Хочу на Мальдіви"

Лучший видеоклип:

NK – Elefante

"Антитела" – HELLO

MONATIK – LOVE IT Ритм

"Бумбокс" – "ДШ"

The HARDKISS – "Жива"

The HARDKISS – "Коханці"

Лучший дуэт:

TAYANNA & LAUD – "Без тебе"

"Бумбокс" & Тіна Кароль – "Безодня"

"Голос води" – The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly

Jamala & Jah Khalib – "Кохаю"

alyona alyona & Alina Pash – "Падло"

Лучший саундтрек:

"Антитела" – Lego ("Я, ти, він, вона")

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Колискова" ("Заборонений")

"Океан Эльзы" – "Перевал" ("Захар Беркут")

DakhaBrakha – "Пливе човен" ("Вулкан")

Христина Соловий – "Холодно" ("Крути 1918")

Открытие года:

alyona alyona

Jerry Heil

KHAYAT

YOURA

"КОРРУПЦИЯ"

Лучший певец:

ALEKSEEV

Макс Барских

MELOVIN

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергей Бабкин

Лучшая песня на другом языке:

NK – Elefante

MONATIK – LOVE IT Ритм

MARUV – Siren Song

"Бумбокс" – "ДШ"

Макс Барских – "Неземная"

Лучший хип-хоп хит:

MOZGI – 999

YOURA – Praktika

alyona alyona & Alina Pash – "Падло"

MamaRika – "Проліски"

alyona alyona – "Пушка"

Другой формат:

Dakh Daughters

MOTANKA

SINOPTIK

"Вагоновожатые"

ЛУНА

Лучшее концертное шоу:

Макс Барских – 7

MONATIK – LOVE IT Ритм

"Антитела" – HELLO

"Время и Стекло" – VISLOVO

Оля Полякова – "Королева ночи. На бис"

Лучший альбом:

Макс Барских – 7

"Антитела" – HELLO

MONATIK – LOVE IT Ритм

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Мільярди"

alyona alyona – "Пушка"

Лучшая рок-группа:

O.Torvald

Pianoбой

"Антитела"

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

"Бумбокс"

Напомним, ранее также были объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2020".

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