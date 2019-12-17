Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

YUNA 2020: объявлены номинанты на музыкальную премию

Музыкальная премия YUNA 2020 состоится 24 марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:41
В Киеве объявили номинантов на премию YUNA 2020
В Киеве объявили номинантов на премию YUNA 2020
Фото: пресс-служба

24 марта во Дворце "Украина" состоится церемония награждения музыкальной премии YUNA 2020. Организаторы мероприятия уже объявили имена украинских артистов, которые поборются за статуэтку. В категории "Лучший певец" номинированы ALEKSEEV, Макс Барских, MELOVIN, MONATIK, Артем Пивоваров, Сергей Бабкин. А звание "Лучшая певица" могут получить: Alina Pash, alyona alyona, Jerry Heil, MARUV, NK.

Отметим, 18 декабря начнется второй этап голосования жюри, который традиционно проводит постоянный аудитор премии YUNA – компания Deloitte Ukraine. Во время второго этапа и будут определены победители YUNA 2020, имена которых станут известны в марте.

Смотрите также, как прошла церемония YUNA 2019:

Номинанты на премию YUNA 2020

Лучшая песня:

  • "Время и Стекло" – "Дим"
  • The HARDKISS – "Жива"
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Зорі запалали"
  • NK – "Обіцяю"
  • Jerry Heil – "Охрана, отмєна"

Лучшая певица:

  • Alina Pash
  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • MARUV
  • NK

Лучший электронный хит:

  • MOZGI – Digitalization
  • MARUV – Siren Song
  • ONUKA – ZENIT
  • ONUKA – "Хащі"
  • DILEMMA – "Шаленій"

Лучшая поп-группа:

  • DILEMMA
  • KADNAY
  • KAZKA
  • MOZGI
  • YUKO
  • "Время и Стекло"

Лучший эстрадный хит:

  • Павел Зибров – "Вуса-бренд"
  • ДОРОШ – "Де ти є"
  • Оля Полякова – "Любовница"
  • Олег Винник – "Роксолана"
  • Олег Винник – "Наталя-Наталі"
  • Ирина Федишин – "Хочу на Мальдіви"

Лучший видеоклип:

  • NK – Elefante
  • "Антитела" – HELLO
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • "Бумбокс" – "ДШ"
  • The HARDKISS – "Жива"
  • The HARDKISS – "Коханці"

Читайте также:
"Бумбокс" представляет вторую и заключительную часть альбома "Таємний Код: Рубікон"

Лучший дуэт:

  • TAYANNA & LAUD – "Без тебе"
  • "Бумбокс" & Тіна Кароль – "Безодня"
  • "Голос води" – The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly
  • Jamala & Jah Khalib – "Кохаю"
  • alyona alyona & Alina Pash – "Падло"

Лучший саундтрек:

  • "Антитела" – Lego ("Я, ти, він, вона")
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Колискова" ("Заборонений")
  • "Океан Эльзы" – "Перевал" ("Захар Беркут")
  • DakhaBrakha – "Пливе човен" ("Вулкан")
  • Христина Соловий – "Холодно" ("Крути 1918")

Открытие года:

  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • KHAYAT
  • YOURA
  • "КОРРУПЦИЯ"

Лучший певец:

  • ALEKSEEV
  • Макс Барских
  • MELOVIN
  • MONATIK
  • Артем Пивоваров
  • Сергей Бабкин

Лучшая песня на другом языке:

  • NK – Elefante
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • MARUV – Siren Song
  • "Бумбокс" – "ДШ"
  • Макс Барских – "Неземная"

Лучший хип-хоп хит:

  • MOZGI – 999
  • YOURA – Praktika
  • alyona alyona & Alina Pash – "Падло"
  • MamaRika – "Проліски"
  • alyona alyona – "Пушка"

Другой формат:

  • Dakh Daughters
  • MOTANKA
  • SINOPTIK
  • "Вагоновожатые"
  • ЛУНА

Читайте также:
На "Антитела" подали в суд: чем закончилось заседание

Лучшее концертное шоу:

  • Макс Барских – 7
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • "Антитела" – HELLO
  • "Время и Стекло" – VISLOVO
  • Оля Полякова – "Королева ночи. На бис"

Лучший альбом:

  • Макс Барских – 7
  • "Антитела" – HELLO
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Мільярди"
  • alyona alyona – "Пушка"

Лучшая рок-группа:

  • O.Torvald
  • Pianoбой
  • "Антитела"
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • "Бумбокс"

Напомним, ранее также были объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2020".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

премия номинанты YUNA YUNA 2020
Реклама

Новости партнеров

5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
Гости ахнут, увидев салат
Гости ахнут, увидев салат "Подарок" на праздничном столе!
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:25Fun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Сегодня, 09:03Fun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

Вчера, 17:46Events

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Вчера, 16:16Wellness

Чем полезны финики для здоровья

Вчера, 15:33Шоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

Вчера, 13:39Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 12:36Шоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

Вчера, 11:27Food

Рецепт на год Крысы 2020: салат "Кусочек сыра"

Вчера, 09:38Техно

Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса

Вчера, 08:49Fun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

15 декабряEvents

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

15 декабряFun

15 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

15 декабряТехно

Мобильный лоукост: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

15 декабряFun

Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фото

15 декабряFun

Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видео

14 декабряFood

Самый вкусный и полезный салат: рецепт от Светланы Фус

Новости партнеров

Снежные комочки - интересная закуска к новогоднему столу
Снежные комочки - интересная закуска к новогоднему столу
«Умер смешно»: Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына
«Умер смешно»: Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Как употребление сырого чеснока сказывается на здоровье человека?
Как употребление сырого чеснока сказывается на здоровье человека?
«Надоело уже!»: сын Стоцкой вспылил из-за сравнения с Киркоровым
«Надоело уже!»: сын Стоцкой вспылил из-за сравнения с Киркоровым
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Простой способ
Простой способ "перезагрузки" печени