Юный Ди Каприо, дебют Робин Райн и 30$ млн сценаристам: интересные факты в честь 34-летия "Санты-Барбары"

30 июля 1984 года зрители впервые посмотрели первую серию "мыльной оперы"

"Санта-Барбара". Сериалу - 34 года

Самой знаменитой киноэпопеи "Санта-Барбара" сегодня, 30 июля, исполняется 34 года! Этот сериал шел в эфире с 30 июля 1984 года по 15 января 1993 года. Зрители девять лет жили жизнью любимых героев, сопереживали и бросали все свои дела ради новой серии этой мыльной оперы. Мы собрали самые интересные факты об этом сериале.

"Санта-Барбара" перегнала современную звезду сериалов – "Игру престолов". Зрители за девять лет эфира увидели 9 сезонов и 2 тысячи 137 серий! Хотя, стоит отметить, что среди самых длинных телевизионных мыльных опер – "Санта-Барбара" только на 10-м месте. А первое место за сериалом "Путеводный свет": зрители посмотрели 18 тысяч 262 серий!

"Санта-Барбара" Кадр из сериала

Сценаристами "Санта-Барбары" были Бриджит и Джером Добсоны. Это семейная пара, которая ради работы над киноэпопеей забросила свой бизнес. На сценариях к сериалу они заработали 30 миллионов долларов. Им приходилось писать по 100 страниц сценария в день. К слову, 43 минуты экранного времени снимали один день.

За девять лет производства сериала множество раз менялся состав людей, которые трудились над "мылом". Причем менялись не только сценаристы, продюсеры и другие люди за кадром, но и сами актеры. К примеру, главу клана Сиси Кэпвелла сыграли шесть разных актеров! А первого актера, который исполнял эту роль, Ллойда Бочнера, зрители увидели только в рекламе. Также сменилось три Мейсона, два Тэда, четыре Келли, две Джины и несколько Сантан.

В общем в "Санта-Барбаре" всего сыграли 142 актера, были задействованы пять сценаристов и пять режиссеров. А вот одевали и гримировали их 150 профессионалов.

Снимались в "мыльной опере" не только актеры, но и руководство телеканала NBC. Так, Бога (если вы вдруг забыли сюжет: один из киногероев, Мейсон, впал в кому и мысленно попал в рай) сыграл программный руководитель дневного эфира NBC Брайан Фрост.

Конечно же, для фанатов "Санта-Барбары" все актеры из сериала – звезды мирового масштаба. Но среди актерского состава есть и те, кто добился настоящего успеха в серьезном кино! Например, 16-летний Леонардо Ди Каприо исполнил роль Мейсона Кэпвелла, а для Робин Райт сериал был дебютом в кино. Она сыграла роль сестры Мейсона. А позже актриса снималась в фильмах: "Игрушки", "Форрест Гамп" и сериале "Карточный дом". Харли Джейн Козак сыграла роль бывшей монахини Мэри. После сериала девушка снялась в десятках фильмов. Ее партнерами по сцене были Брэд Питт, Стив Мартин и другие. Нэнси Ли Гран, которая сыграла роль Джулии, продержалась в сериале до конца! Впоследствии она снялась в мыльной опере "Главный госпиталь", а позже стала ведущей SOAPnet.

Герои мыльной эпопеи известны своим темпераментным нравом. Так вот, похоже, актеры переняли у них эту черту. Один из исполнителей роли главы клана Сиси – Джед Аллен во время сцены секса настолько старался передать страсть, что просто сломал кровать. А исполнитель роли Круза Кастильо – Эй Мартинез в сцене ссоры с персонажем Джастина Диаса Кейтом сбросил оппонента в бассейн. По сценарию они должны были просто ссориться. Но кадр получился настолько впечатляющим, что его оставили.

Отметим и то, что сериал "Санта-Барбара" не снимали в настоящей Санта-Барбаре. Съемки проходили за 140 километров. А общая площадь съемочной площадки составляла 1 800 метров квадратных.

И немного сухой отчетности:

30 миллионов долларов заработали сценаристы;

400 тысяч долларов стоила каждая серия мыльной оперы;

2 тысячи долларов – крупнейший гонорар за один день работы.

Напомним, недавно мы перечисляли, какие интересные сериалы выпустил телеканал Fox. Их было несчетное количество, но мы вспомним самые-самые, которые запомнились рейтингами, сюжетами и крутыми героями.