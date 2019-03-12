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Юный король, животные и каникулы: что посмотреть в кино на этой неделе

Киноманы могут насладиться новыми фильмами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
"Рожденный стать королем"
"Рожденный стать королем"
Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 14 марта выходит несколько новых кинопремьер: французско-немецкий семейный фильм, фантастический фильм, фильм ужасов, убойные комедии, а также анимационный фильм "Норм и Несокрушимые: ключи от Королевства".

"Девочка Миа и белый лев"

Мия вместе с родителями переехала из Лондона в Южную Африку. Здесь они живут на ферме по разведению животных. 11-летняя девочка отличается от большинства сверстниц – ее совсем не интересуют животные, до тех пор, пока на ферме не появляется белый львенок Чарли. Следующие 3 года Миа и Чарли – неразлучны. Однажды девочка узнает, что отец принял решение продать Чарли охотнику за трофеями. Спасая Чарли, они сбегают из дома, на встречу приключениям. Девочка решила доставить льва в заповедник, где он будет в безопасности. 

"Рожденный стать королем"

Алекс считает себя неудачником по жизни, но все меняется, когда в руки к парню попадает самый таинственный меч в истории человечества – Эскалибур. Алексу теперь необходимо объединить друзей и врагов в единую команду рыцарей, чтобы победить злую фею Моргану. Помогать Алексу и команде будет волшебник Мэрлин. 

"Святая Агата"

Действие фильма происходит в 50-хх годах прошлого века. Мэри – хитрая и ловкая мошенница, которая исколесила всю Америку в поисках новых жертв обмана. У Мери нет друзей, но очень много врагов, которые уже охотятся на нее. Однажды женщина попадает в маленький городок и внезапно обнаруживает, что беременна. Теперь проворачивать сложные аферы ей довольно сложно и чтобы затаиться на время, она останавливается в женском монастыре. 

"Приключения Аладдина"

Бедный парень избавил Багдад от злого Визиря, но так и не женился на дочери Султана. Теперь Аладдин живет во дворце, ему скучно, день и ночь он думает, как же сделать предложение принцессе. Монотонная жизнь Аладдина меняется, когда во дворце появляется диктатор Шах Заман. Его намерения известны – захватить Багдад и жениться на принцессе. Аладдину придется снова обратиться за помощью к Джину.

"Ничего себе каникулы!"

30-летние парижане Марион и Бен знакомятся в сети и уже через две недели после первого свидания отправляются вдвоем в Болгарию. Беда в том, что у них нет четкого плана путешествия. Одному нравится экстрим, второй не мыслит жизни без комфорта пятизвездочных отелей...Что только не перенесут герои: хостел на 24 людей, комната в квартире вместе с хозяйкой, секс с незнакомцами. Как им пережить эту поездку? Но не зря говорят, что совместный отпуск и ремонт, являются проверкой отношений. 

"Норм и Несокрушимые: Ключи от Королевства"

Норм – король Арктики, он белый медведь, но Норм честный и справедливый, по-настоящему заботится о своих подданных. На вид Норм смешной и неповоротливый, но очень милый. Однажды ему выпадает честь получить в Нью-Йорке награду – ключ от Королевства. Все прошло отлично, если бы двойник Норма не совершил ряд больших ограблений. 

Напомним, с 7 марта в украинских кинотеатрах вышли новые премьеры фильмов. Зрители смогут посмотреть новую комедию с Алеком Болдуином и Сальмой Хайек в главных ролях, супергеройский блокбастер, бельгийский детский анимационный фильм, украинскую музыкальную комедию, а также драму с Джулией Робертс.

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Источник: Сегодня
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