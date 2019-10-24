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Анонс

Загадки и новые герои: стартует восьмой сезон "Агентов справедливости"

Новый эпизод детективных историй выйдет уже 28 октября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
"Агенты справедливости" 8 сезон
"Агенты справедливости" 8 сезон
Фото: телеканал "Украина"

В понедельник, 28 октября, стартует восьмой сезон детективного сериала "Агенты справедливости", актеры которого накануне встретились с поклонниками. В новых эпизодах зрителей ждут еще больше загадочных историй с непредсказуемым финалом, необычные герои и остросюжетные линии.

Чем опасны сериалы, узнайте в коротком сюжете:

За время существования бюро журналистских расследований, Агенты справедливости раскрывали запутанные преступления, находили ответы на самые сложные вопросы и разоблачали опасных злоумышленников. Но в восьмом сезоне появятся дела, которые по-настоящему удивят даже профессионалов детективного дела Вадима Зорина и Наталью Дзюбенко, и поставят под угрозу существование их агентства.

Почти каждая серия детективных историй будет представлена ​​по-новому. Творческая группа проекта подготовила много сюжетных неожиданностей, которые удивят зрителя. Необычные персонажи, новейшие технологии, сложные трюки и немного мистики – все это зритель увидит в новом сезоне любимого сериала.

"Агенты справедливости" 8 сезон
"Агенты справедливости" 8 сезон
Фото: телеканал "Украина"

"Чтобы немного раскрыть карты, скажу, что остросюжетная и напряженная интрига восьмого сезона будет связана с новыми персонажами, которые появятся в жизни наших главных героев. Это и совершенно новые персонажи, и люди из прошлого. Но вместе они приведут к неожиданному и драматическому финалу сезона, который не просто поразит наших зрителей, но и многих из них заставит пить сердечные капли. Что же касается самих детективных историй нового сезона, могу сказать, что мы каждый раз ставим себе цель удивлять наших поклонников, и в 8 сезоне это нам удалось в полной мере", – отметила руководитель проекта Елена Зерняк.

"Мы будем удивлять зрителя прежде всего историями, которые не повторялись в предыдущих сезонах. Зритель даже не подозревает, какими именно будут эти истории. В 8 сезоне будут и тайные ордена, инопланетные существа, человек-паук и другие сюжетные сюрпризы", – рассказал режиссер Дмитрий Андрианов.

"Агенты справедливости" 8 сезон
"Агенты справедливости" 8 сезон
Фото: телеканал "Украина"

"Вся наша большая команда детективных историй "Агенты справедливости" всегда старается идти на шаг впереди предыдущего сезона. Мы все время хотим удивить зрителя, а также испытать себя, свои силы и новые резервы, чтобы нам было интересно. А если нам будет интересно, то, конечно же и зритель будет следить за игрой, сюжетными поворотами с интересом. Поэтому мы всегда стараемся максимально удивлять нашего зрителя", – прокомментировала актриса Лариса Пономаренко.

"Агенты справедливости" – это независимое расследование реальных преступлений, каждая серия проекта – отдельная детективная история. Проект с успехом выходит на телеканале "Украина" с 2016 года.

Смотрите премьерные серии "Агентов справедливости" на канале "Украина" с понедельника по четверг в 12:20.

Напомним, недавно стало известно, что звезда поттерианы, актер Брендан Глисон сыграет Дональда Трампа в новом сериале канала CBS.

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