Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Загадочный фильм Кристофера Нолана получил популярных актеров

Релиз фильма запланирован на 2020 год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:06
Роберт Паттинсон сыграет в фильме Кристофера Нолана
Роберт Паттинсон сыграет в фильме Кристофера Нолана
Фото: Getty Images

Актер Джон Дэвид Вашингтон, сыгравший в "Черном клановце", получил главную роль в новом проекте Кристофера Нолана. Пока что о новом фильме нет никакой информации, ведь Нолан любит держать интригу как можно дольше. Известно только, что это будет дорогой экшен с размахом, снятый камерами IMAX.

Кроме Вашингтона в картине снимутся Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики, пишут Collider и Variety. Collider утверждает, что в фильме также будет пожилой мужской персонаж.

Стоит отметить, что безымянный проект находится на попечении студии Warner. Нолан сам продюсирует ленту совместно с Эммой Томас. Релиз запланирован на июль 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Кристофер Нолан собирается снимать для студии Warner фантастический фильм "Inception", главную роль в котором может сыграть Леонардо Ди Каприо. А недавно стала известна разгадка тайны картины Кристофера Нолана "Начало".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Появился впечатляющий трейлер драмы с Натали Портман Появился крутой трейлер фильма Кветнина Тарантино "Однажды в Голливуде"
фильм роберт паттинсон кристофер нолан
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете
Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете
Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы
Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы
Простой салат «Выручалочка»
Простой салат «Выручалочка»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»

Популярные статьи

Вчера, 14:48Шоу-бизнес

17-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике

Вчера, 11:05Wellness

Как за три дня похудеть на 5 кг

Вчера, 10:02Wellness

Сильная магнитная буря накроет землю в ближайшие дни (обновлено)

Вчера, 08:25Техно

Xiaomi Mi Band 4 получит массу приятных особенностей

Вчера, 06:35Техно

Как установить Android 10 уже сейчас: инструкция

Вчера, 06:02Fun

Российская фигуристка попала в скандал из-за раздевания на льду

Вчера, 05:03Fun

21 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

20 мартаFood

Как приготовить рис для суши и роллов

20 мартаСтиль

Пикантный образ: стильная Тина Кароль оголила ноги в Нью-Йорке

20 мартаFun

Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

20 мартаШоу-бизнес

60-летняя Мадонна кардинально сменила имидж

20 мартаWellness

Как отбелить зубы в домашних условиях: восемь народных рецептов

20 мартаFun

Украинка по ошибке отдала 700 долларов за обычную кошку: видео

20 мартаFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

20 мартаТехно

Найдено лучшее место в космосе для переселения человечества

19 мартаШоу-бизнес

Елизавета II наложила вето на просьбу Меган Маркл

Новости партнеров

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
Началова попала в реанимацию, когда Фролов подал на неё в суд
Началова попала в реанимацию, когда Фролов подал на неё в суд
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне
Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль