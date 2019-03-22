Загадочный фильм Кристофера Нолана получил популярных актеров

Релиз фильма запланирован на 2020 год

Роберт Паттинсон сыграет в фильме Кристофера Нолана Фото: Getty Images

Актер Джон Дэвид Вашингтон, сыгравший в "Черном клановце", получил главную роль в новом проекте Кристофера Нолана. Пока что о новом фильме нет никакой информации, ведь Нолан любит держать интригу как можно дольше. Известно только, что это будет дорогой экшен с размахом, снятый камерами IMAX.

Кроме Вашингтона в картине снимутся Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики, пишут Collider и Variety. Collider утверждает, что в фильме также будет пожилой мужской персонаж.

Стоит отметить, что безымянный проект находится на попечении студии Warner. Нолан сам продюсирует ленту совместно с Эммой Томас. Релиз запланирован на июль 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Кристофер Нолан собирается снимать для студии Warner фантастический фильм "Inception", главную роль в котором может сыграть Леонардо Ди Каприо. А недавно стала известна разгадка тайны картины Кристофера Нолана "Начало".

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