Занятные книги о художниках, от которых невозможно оторваться

Мы подобрали для вас три интересные книги о жизни художников

Книги об искусстве Фото: Сегодня

Живопись Средневековья, эпохи Возрождения и других периодов очаровывают нас своей непостижимостью и причудливыми формами. Рассматривая красивые полотна известных художников, невольно хочется заглянуть за раму и узнать больше о том, как они жили, какая судьба их постигла и были ли они счастливыми.

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Мы подобрали увлекательные книги о художниках, которые непременно нужно прочитать, чтобы узнать больше об их жизни.

Шевалье Трейси Девушка с жемчужной сережкой

Книги об искусстве, которые хорошо читать Фото: Сегодня

"Девушка с жемчужной сережкой" уже стала классикой литературы об искусстве, ведь в центре сюжета — работа нидерландского художника, жившего в XVII веке Яна Вермеера. Из только одной прекрасной картины известного художника родился увлекательный роман об искусстве и живописи. История об одной картине стала невероятно широкой, ведь в ней и судьба маленькой девочки в большом городе, и сильный антураж, и много невероятных описаний дома, где живет художник со своей семье. Эта книга об искусстве понравится тем, кто любит истории и историю, потому что здесь много деталей и философских мыслей. Не пожалейте одного собственного вечера и проведите его с девушкой с жемчужной сережкой. Эта книга была экранизирована, поэтому, если хотите еще больше окунуться в атмосферу таинственных Нидерландов, то лента о девушке с жемчужной сережкой только продолжит послевкусие книги.

Нильс Бюттнер. Иероним Босх. Видение и кошмары

Лучшие книги об искусстве Фото: Сегодня

Перед нами история еще одного выдающегося нидерландского художника, чьи произведения являются настолько необычными, что можно подумать, что их вызвали именно видения и кошмары. Особенно противоречивые ощущения появятся у вас после созерцания его картины под названием "Страшный суд", ведь у вас точно пойдут мурашки по коже. Выдающийся художник приглашает зрителей окунуться в созданную им атмосферу греха и искупления.

А вот книга об его удивительном и причудливом творчестве дает немало подсказок, почему Босх рисовал такую, на первый взгляд, "чертовщину" и что побудило его возвращаться к этим сюжетам снова и снова.

Какие загадки оставил на своих картинах Босх и возможно ли сейчас найти на них разгадки, как воспринимали его странные полотна современники, – ответы на эти и другие вопросы вы найдете на страницах книги Нильса Бюттнера о творчестве Босха.

Яцек Дехнель Сатурн

Какие книги по искусству стоит прочитать Фото: Сегодня

Еще один наш рассказ об искусстве — об испанском художника Франсиско Хосе де Гойе. Стиль этого придворного художника в конце жизни считают прототипом экспрессионизма.

Гойя рисовал жизнь испанской королевской семьи, однако перед смертью стал отшельником и начал писать странные картины, возможно, после отравления свинцом в красках. Он создал серию "Черных картин", которые и стали основой для сюжета этой книги. Также он нарисовал серию полотен под названием "Фантазии и выдумки", что прекрасно перекликается с вычурностью полотен Босха, о котором говорилось выше.

"Сатурн", а именно так называется эта книга, рассказывает о трех мужчинах из рода Гойя.

Сатурн — это бог, которого отождествляли с греческим Кроносом, который пожирал своих детей. Именной такой аллюзией автор хотел показать, что в книге об искусстве скрыта история об обиженных мужчинах и детях.

Эта книга прекрасно подойдет ценителям искусства, психологии и нестандартного взгляда на вещи.

Напомним, что ранее мы писали о том, что почитать в отпуске.

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