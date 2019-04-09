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"Запасайтесь подгузниками": студия Marvel показала новый отрывок из "Мстителей: Финал"

Исполнители главных ролей побывали на телешоу и поделились своими впечатлениями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
"Мстители: Финал"
"Мстители: Финал"
Фото: YouTube

Фанаты уже с ума сходят в ожидании премьеры последних Мстителей, а студия Marvel показала еще одну сцену из фильма "Мстители: Финал". Премьера фрагмента состоялась в эфире утреннего шоу Good Morning America, куда пригласили актеров из каста поговорить о предстоящей премьере. 

Так, студию посетили Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Марк Руффало, Крис Эванс, Джереми Раннер и Скарлетт Йоханссон.

По словам Скарлетт Йоханссон, перерыв во время просмотра ленты не предусмотрен, поэтому зрителям советуют "запастись подгузниками и платочками".

Новый отрывок фильма начинается на 2:50:

Напомним, ранее в сети появился еще один трейлер картины. Видео за считанные часы стало интернет-хитом. Также студия Marvel продолжает удивлять поклонников супергеройских блокбастеров и опубликовала новые постеры фильма "Мстители: Финал".

Смотрите видео о том, как Оля Полякова снимает документальный фильм:

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Источник: Сегодня
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