Жадность погубила: почему продолжение сериала "Друзья" под угрозой и кто задерживает создание проекта

Стали известны причины задержки работы над новым сериалом

"Друзья" Фото: Warner Bros. Pictures

Споры вокруг продолжения культового сериала "Друзья" продолжаются не один год. Создательница "Друзей" Марта Кауффман уже заявляла, что продолжения шоу не будет, но появлялись слухи о съемках отдельного эпизода. Потом эти слухи подтвердились, а канал HBO начал переговоры со сценаристами сериала и главными героями.

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Но на днях издание Deadline разочаровало поклонников телешоу информацией о том, что будущий проект пока не утвержден. Дело в том, что актеры хотят получить несколько большие гонорары, чем те, которые ей готова предложить студия.

"Заинтересованность в съемках спецвыпуска "Друзей" есть, но интересы сторон пока не могут совпасть настолько, чтобы дать старт проекту", – заявил представитель HBO.

Также он добавил, что работа находится на стадии "может произойти", а две стороны не могут прийти к согласию уже достаточно длительное время. Поэтому, фанатам остается следить за обновлением информации и надеяться, что актерский состав, а также съемочная команда найдут золотую середину.

Напомним, на нью-йоркском Манхэттене (США) для поклонников киноленты "Друзья" открыли особый музей, где можно посмотреть экспонаты, взятые со съемочной площадки.

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