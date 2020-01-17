Жадность погубила: почему продолжение сериала "Друзья" под угрозой и кто задерживает создание проекта
Стали известны причины задержки работы над новым сериалом
Споры вокруг продолжения культового сериала "Друзья" продолжаются не один год. Создательница "Друзей" Марта Кауффман уже заявляла, что продолжения шоу не будет, но появлялись слухи о съемках отдельного эпизода. Потом эти слухи подтвердились, а канал HBO начал переговоры со сценаристами сериала и главными героями.
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Но на днях издание Deadline разочаровало поклонников телешоу информацией о том, что будущий проект пока не утвержден. Дело в том, что актеры хотят получить несколько большие гонорары, чем те, которые ей готова предложить студия.
"Заинтересованность в съемках спецвыпуска "Друзей" есть, но интересы сторон пока не могут совпасть настолько, чтобы дать старт проекту", – заявил представитель HBO.
Также он добавил, что работа находится на стадии "может произойти", а две стороны не могут прийти к согласию уже достаточно длительное время. Поэтому, фанатам остается следить за обновлением информации и надеяться, что актерский состав, а также съемочная команда найдут золотую середину.
Напомним, на нью-йоркском Манхэттене (США) для поклонников киноленты "Друзья" открыли особый музей, где можно посмотреть экспонаты, взятые со съемочной площадки.
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