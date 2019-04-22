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Ждали 15 лет! Завершены съемки третьих "Плохих парней"с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом

Это третий фильм серии, который поклонники ждали 15 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45
Уилл Смит и Мартин Лоуренс на съемках фильма "Плохие парни 3".
Уилл Смит и Мартин Лоуренс на съемках фильма "Плохие парни 3".
Фото: instagram.com/willsmith

Если кто-то соскучился по "экранной парочке" – Уиллу Смиту и Мартином Лоуренсом, то актеры сообщили радостную новость. Съемки "Плохих парней 3", о которых они сообщали ранее, уже официально завершены. Об этом Уилл Смит сообщил в своем Instagram.

INSTAGRAM (@willsmith)

Он разместил фото, на котором главные герои трилогии, детективы Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) и Майк Лоури, расслабленно сидят под зонтиками.  Стоит отметить, что новых "Плохих парней 3" (Bad Boys for Life) поклонникам пришлось ждать целых пятнадцать лет.

INSTAGRAM (@willsmith)

Сняли новый фильм Адиль Эль Арби и Билал Фалла (сериал "Снегопад"). В нем Бернетту и его экс-напарнику Лоури, одолеваемому кризисом среднего возраста, придется вновь объединиться и отбиться от албанского киллера, взалкавшего отмстить "плохим парням" за смерть брата.

Первый и второй фильмы, поставленные Майклом Бэем, вышли в 1995 и 2003 годах. 

Напомним, что Уилл Смит в "Отряде самоубийц 2" не появится. Стало известно, что компания Warner Bros. намерена заменить Смита на Идриса Эльбу (известным по сериалу "Лютер"). 

Ранее сообщалось о том, что Уилл Смит близок к разводу со своей женой. Об этом смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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