Ждали 15 лет! Завершены съемки третьих "Плохих парней"с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом
Это третий фильм серии, который поклонники ждали 15 лет
Если кто-то соскучился по "экранной парочке" – Уиллу Смиту и Мартином Лоуренсом, то актеры сообщили радостную новость. Съемки "Плохих парней 3", о которых они сообщали ранее, уже официально завершены. Об этом Уилл Смит сообщил в своем Instagram.
Он разместил фото, на котором главные герои трилогии, детективы Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) и Майк Лоури, расслабленно сидят под зонтиками. Стоит отметить, что новых "Плохих парней 3" (Bad Boys for Life) поклонникам пришлось ждать целых пятнадцать лет.
Сняли новый фильм Адиль Эль Арби и Билал Фалла (сериал "Снегопад"). В нем Бернетту и его экс-напарнику Лоури, одолеваемому кризисом среднего возраста, придется вновь объединиться и отбиться от албанского киллера, взалкавшего отмстить "плохим парням" за смерть брата.
Первый и второй фильмы, поставленные Майклом Бэем, вышли в 1995 и 2003 годах.
Напомним, что Уилл Смит в "Отряде самоубийц 2" не появится. Стало известно, что компания Warner Bros. намерена заменить Смита на Идриса Эльбу (известным по сериалу "Лютер").
Ранее сообщалось о том, что Уилл Смит близок к разводу со своей женой. Об этом смотрите видео:
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