Железный человек лишился своего костюма

Как оказалось, с голливудского склада декораций пропал костюм Тони Старка

Кадр из фильма "Железный человек"

В Лос-Анджелесе со склада пропал костюм Железного человека, который носил Роберт Дауни-младший на съемках фильма "Железный человек", сообщает Associated Press.

Стоимость такого костюма около 325 000 долларов Как заявил представитель полиции Кристофер Ноу, знаменитый красно-золотой костюм исчез со склада приблизительно в период с февраля по конец апреля, однако пропажу заметили только сейчас. По его словам, сотрудники склада "случайно" решили проверить его и обнаружили, что он пропал.

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Отметим, что костюм Железного человека Дауни-младший носил с первого фильма о супергерое, который вышел в 2008 году. Впоследствии он сыграл в нем еще в десяти фильмах.

Напомним, критики The Hollywood Reporter оценили все фильмы Marvel и даже составили собственный рейтинг от худшего к лучшему. Одной из лучших кинолент считается именно "Железный человек".