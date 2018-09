Жертвоприношение и дьявол: Роберт Паттинсон и Миа Васиковска подписались на новый фильм

Действие разворачивается в забытой глуши штата Огайо, где царят насилие, искупление и вера

Роберт Паттинсон, Миа Васиковска. Фото: Getty

Американский режиссер Антонио Кампос готовит экранизацию романа Дональда Рэя Поллока "Дьявол все время" ("The Devil All the Time"). Актерский состав должен быть многообещающий. В проекте уже значатся Крис Эванс, Роберт Паттинсон, Миа Васиковска и Том Холланд, сообщает Empire.

Отмечается, что Антонио Кампос адаптировал роман в соавторстве с Паоло Кампосом еще в 2011 году. Действие разворачивается в забытой глуши штата Огайо, где царят насилие, искупление и вера. Отчаявшийся главный герой Уиллард Рассел, чтобы спасти умирающую жену, обращается к жертвоприношению.

Холланд же играет сына главного героя Арвина, который из мальчика, над которым издеваются в школе, превращается в решительного юношу, который знает, когда и как нужно действовать.

В состав персонажей также входят парочка серийных убийц, испытывающий свою веру проповедник и коррумпированный местный шериф (Эванс).

Съемки фильма "Дьявол все время" намечены на февраль следующего года. Дистрибьютора и даты релиза у проекта пока нет.

