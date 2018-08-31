Жиголо, миллиардер и мошенник: ТОП-5 неожиданных ролей Ричарда Гира

Фильмы, в которых играл актер, стали вечными хитами

Ричард Гир. Фото: Getty

31 августа голливудский седовласый красавчик Ричард Гир празднует свой день рождения. Актеру исполняется 69 лет. В кино он играл положительных и симпатичных персонажей. Мы предлагаем подборку фильмов с самыми яркими и знаковыми его ролями.

"Американский жиголо"

За свою блестящую карьеру Ричард Гир должен отдельно поблагодарить Джона Траволту, отказавшегося от доставшихся в итоге Ричарду ролей в "Днях жатвы". А вот звездой и секс-символом актер стал именно благодаря "Американскому жиголо". Джулиан Кей – жиголо, которого и играет Гир, его бизнес – доставлять удовольствие женщинам. Он живет на широкую ногу: со вкусом одевается и водит дорогую машину. Во время одной из встреч он знакомится с Мишель Страттон, супругой высокопоставленного политика. Она постепенно увлекается Джулианом и они начинают регулярно встречаться.

"Красотка"

Самый узнаваемый образ Гира – процветающий бизнесмен, который покупает себе девушку на уик-энд. Девушку блестяще сыграла Джулия Робертс. И хоть многие приписывали роман актерам, вскоре Ричард женился на модели Синди Кроуфорд, а роль богача Эдварда стала его главным хитом в мировом прокате.

"Чикаго"

В 1990-х Гир снимался много и в самых различных жанрах, за что и получал впечатляющие гонорары. В форму он вернулся в 2002 году, преуспев сначала в эротическом триллере "Неверная" (в роли униженного мужа), а потом и в этом засыпанном "Оскарами" мюзикле Роба Маршалла – в роли прославленного адвоката Билли Флинна. Самого Гира с третьей попытки наградили "Золотым глобусом". Вместе с Рене Зеллвегер и Кэтрин Зета-Джонс Ричард Гир превратил этот мюзикл в лучший фильм года.

"Мистификация"

Тут уже Гир внезапно обнаружил себя в роли музы шведского сентименталиста Лассе Халльстрема. Фильм основан на автобиографической книге Клиффорда Ирвинга "Мистификация". Ричард Гир играет не слишком удачливого писателя Клиффорда Ирвинга.

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"Порочная страсть"

Роль в этом фильме принесла Гиру четвертую номинацию на "Золотой глобус". Возможно, это даже его лучшая драматическая роль – пожилого жулика, оказывающегося виновным не только в мошенничестве, но и в смерти любовницы (Летиция Каста).

Напомним, после трех лет романа 68-летний Ричард Гир и 35-летняя Алехандра Сильва решили узаконить свои отношения.