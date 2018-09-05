Жизнь за ключ: появился фантастический трейлер фильма "Щелкунчик и четыре королевства"

В необычных образах предстали Кира Найтли, Морган Фриман и Хелен Миррен

Кадр из фильма "Щелкунчик и четыре королевства". Фото: Disney

Один из самых ожидаемых фильмов этой осени – картина "Щелкунчик и четыре королевства". Фильм расскажет историю девочки Клары, которую сыграла Маккензи Фой. Она больше всего хочет отыскать уникальный ключ, что открывает шкатулку с бесценным подарком.

Золотая нитка, которую дает ей крестный отец Дроссельмейер (Морган Фриман) на ежегодной рождественской вечеринке, приводит ее к этому ключу, но он тут же исчезает в загадочном параллельном мире. Отправившись туда, Клара встречает солдата по имени Филлип (Джейден Фовора-Найт), банду мышей и добрых регентов, которые правят в трех королевствах: Стране снегов, Стране цветов и Стране сладостей. Клара и Филлип должны отправиться в зловещее четвертое королевство, дом тирана Мамаши Жигонь (Хелен Миррен), чтобы добыть ключ и вернуть гармонию во все миры.

Регентов трех королевств воплощают Кира Найтли, Эухенио Дербес и Ричард Э. Грант. Также в фильме появится украинский артист балета Сергей Полунин.

"Щелкунчик и четыре королевства". Фото: Disney "Щелкунчик и четыре королевства". Фото: Disney "Щелкунчик и четыре королевства". Фото: Disney "Щелкунчик и четыре королевства". Фото: Disney "Щелкунчик и четыре королевства". Фото: Disney "Щелкунчик и четыре королевства". Фото: Disney "Щелкунчик и четыре королевства". Фото: Disney "Щелкунчик и четыре королевства". Фото: Disney "Щелкунчик и четыре королевства". Фото: Disney "Щелкунчик и четыре королевства". Фото: Disney "Щелкунчик и четыре королевства". Фото: Disney "Щелкунчик и четыре королевства". Фото: Disney "Щелкунчик и четыре королевства". Фото: Disney 1/13

В кинотеатры фэнтези Лассе Халльстрема прибудет 1 ноября.

Напомним, ранее студия Disney уже представляла трейлер фильма "Щелкунчик и четыре королевства". Видео просто стало хитом сети.