Злата Огневич презентовала песню "Богиня", написанную Jerry Heil

В новой песне артистка призвала всех украинок полюбить себя

Злата Огневич представила песню "Богиня" Фото: пресс-служба

На фоне преследований мужчины, который уже совершал нападение на Злату Огневич, певица представила новый трек "Богиня", обращенный к теме самооценки каждой из женщин, а также о суперсиле, которая помогает ежедневно ощущать себя богиней.



Злата Огневич в этот раз спела об одной из самых важных тем современности – о том, как важно ценить себя и принимать, ведь именно это и является движущей силой перемен к лучшему. Для певицы эта песня является биографической, так как она неоднократно говорила в интервью, что только сейчас наконец-то чувствует себя гармонично, и поэтому решила поделиться своим мироощущением с публикой.

"Мы часто недовольны собой, своей жизнью. Девушки – недовольны фигурой, кожей или другими моментами, которые считают недостатками. А ведь на самом деле – внутри каждого живет настоящий Герой, а внутри каждой – прекрасная Богиня!", – комментирует премьеру нового трека Злата Огневич.

Злата Огневич – "Богиня":

Авторство трека "Богиня" принадлежит молодой нашумевшей исполнительнице Jerry Heil, а саундпродюсером выступил The Maneken.

Каждая строка премьеры "Богиня" пропитана силой и возвеличивает женщину как лучшее творение этой Вселенной. Новый трек артистки можно будет услышать на концертах в рамках ее большого тура "Чекай" по городам Украины.

К слову, предыдущий хит от Златы Огневич "Солодка кара" стал лидером сводного хит-парада украинских радиостанций.

Напомним, ранее Злата Огневич сняла антигламурный клип на заброшенном заводе.

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