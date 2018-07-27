Злата Огневич презентовала солнечный клип, в котором показала фигуру в купальнике

Съемки новой видеоработы певицы проходили в Херсонской области

Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

На этот раз известная артистка в своем новом видео решила сделать акцент на красоте украинского острова Джарылгач, о существовании которого многие даже не догадываются. Замечательное место в Херсонской области стало объектом для съемки нового клипа Златы Огневич на песню DOLONI, автором которой традиционно стал Михаил Некрасов и Mike Jr.J с США, а слова к песне написала сама Злата в соавторстве с Melada Moar.

Двое суток в начале июля продолжались съемки видео во главе с режиссером клипа Константином Гордиенко, с которым Злата Огневич уже работала над клипами "Танцевать" и "Do меня".

Летний саунд и заводные ритмы решили экранизировать там, где мало кто бывал, но это место по праву называют "украинскими Мальдивами".

"Наша страна имеет уникальную, неповторимую красоту! Есть множество мест, о которых мы с вами даже не догадываемся. Настоящим открытием для меня стал остров Джарылгач и потому мой новый клип об Украине, которую вы еще не видели", – говорит Злата Огневич о премьере своего нового клипа DOLONI.

Напомним, Злата Огневич показала отдых в Монако. Ранее Злата показала кадры со съемок нового клипа.