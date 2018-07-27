Злата Огневич презентовала солнечный клип, в котором показала фигуру в купальнике
Съемки новой видеоработы певицы проходили в Херсонской области
На этот раз известная артистка в своем новом видео решила сделать акцент на красоте украинского острова Джарылгач, о существовании которого многие даже не догадываются. Замечательное место в Херсонской области стало объектом для съемки нового клипа Златы Огневич на песню DOLONI, автором которой традиционно стал Михаил Некрасов и Mike Jr.J с США, а слова к песне написала сама Злата в соавторстве с Melada Moar.
Двое суток в начале июля продолжались съемки видео во главе с режиссером клипа Константином Гордиенко, с которым Злата Огневич уже работала над клипами "Танцевать" и "Do меня".
Летний саунд и заводные ритмы решили экранизировать там, где мало кто бывал, но это место по праву называют "украинскими Мальдивами".
"Наша страна имеет уникальную, неповторимую красоту! Есть множество мест, о которых мы с вами даже не догадываемся. Настоящим открытием для меня стал остров Джарылгач и потому мой новый клип об Украине, которую вы еще не видели", – говорит Злата Огневич о премьере своего нового клипа DOLONI.
Напомним, Злата Огневич показала отдых в Монако. Ранее Злата показала кадры со съемок нового клипа.