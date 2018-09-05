Знаменитая Орнелла Мути приедет со спектаклем в Киев и Одессу

Сюжет спектакля основан на реальных событиях

Звезда итальянского кино и муза многих известных режиссеров, актриса Орнелла Мути этой осенью приезжает в Украину с театральной постановкой "Суд над ведьмой". Спектакль пройдет в двух украинских городах: 1 октября – в Киеве в МЦКИ (Октябрьском дворце), а на следующий день – в Одессе в Театре музкомедии.

Над постановкой работал итальянский режиссер и большой друг актрисы Энрико Мария Ламанна, именно

этот человек первым вывел Мути на театральные подмостки.

Сюжет спектакля основан на реальных событиях

, которые произошли 20 марта 1428 года в итальянском городе Тоди.

В те времена