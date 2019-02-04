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"Золота Дзиґа 2019": объявлен лонг-лист претендентов на кинопремию

Всего в список вошли 83 фильма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:16
"Золота Дзиґа" Фото: uafilmacademy.org
"Золота Дзиґа"
Фото: uafilmacademy.org

В понедельник, 4 февраля, Украинская киноакадемия объявила фильмы, вошедшие в лонг-лист претендентов на третью национальную кинопремию "Золота Дзиґа", которая в прошлом году прошла 20 апреля. Об этом сообщается на сайте Украинской киноакадемии.

Всего в список вошли 83 фильма, в том числе полнометражные "Донбасс", "Брама", "Когда падают деревья", "Горная женщина: На войне", короткометражные "В радости и только в радости", "Mia Donna", "Штангист", докуменальные "Домашние игры", "Михаил и Даниил", "Явных проявлений нет" и анимационные ленты "Котко", "Мир наоборот", "Döner".

Лонг-лист номинантов на третью национальную кинопремию "Золота Дзиґа" выглядит так:

Полнометражный игровой фильм:

  • "20/20 безлюдная страна"
  • "11 детей из Моршина"
  • "5 терапия"
  • "Бобот и энергия Вселенной"
  • "Брама"
  • "Восемь"
  • "Герой моего времени"
  • "Горная женщина: На войне"
  • "Дикое поле"
  • "Донбасс"
  • "Предатель"
  • "Когда падают деревья"
  • "Легенда Карпат"
  • "Лысая гора"
  • "Город, в котором не ходят деньги"
  • "Одесский Подменыш"
  • "Позывной Бандерас"
  • "Приключения Святого Николая"
  • "Свингеры"
  • "Секс и ничего личного"
  • "Январь-март"
  • "Сотка"
  • "Тайный дневник Симона Петлюры"
  • "Черный Козак"
  • "Благородные бродяги"
  • "DZIDZIO первый раз"

Короткометражный игровой фильм:

  • "Родительский день"
  • "В радости и только в радости"
  • "Вечность"
  • "Качели"
  • "Голос"
  • "Затаив дыхание"
  • "Обычное утро"
  • "Инклюзия в школе"
  • "Изгой"
  • "Камалока"
  • "Киевская история"
  • "Клоун"
  • "Кобзарский цех"
  • "Крокодил"
  • "Маньяк"
  • "Милена"
  • "МОНО"
  • "На краю"
  • "Обними МЕНЯ"
  • "Однажды в Одессе"
  • "Пять минут"
  • "Вне зоны"
  • "Прощеное воскресенье"
  • "Сердцеедка"
  • "Слово"
  • "Урок рыбалки"
  • "Гвозди"
  • "Человек"
  • "Штангист"
  • "Что "если"
  • "Crabgirl"
  • "Mia Donna"

Документальный полнометражный фильм:

  • "Верю. Жду. Молюсь."
  • "Она и война"
  • "Гоголь Док"
  • "Домашние игры"
  • "Какофония Донбасса"
  • "Миф"
  • "Михаил и Даниил"
  • "Первая сотня"
  • "Папа – мамин брат"
  • "Время недетское"
  • "Явных проявлений нет"

Анимационный фильм:

  • "Голодный дух"
  • "Дзвинка читает Мишку"
  • "Эффект Мамонта"
  • "Конец"
  • "Котку"
  • "Мимикрия"
  • "Монах"
  • "Темный Синий Цвет"
  • "Ромео и Джульетта?"
  • "Сильные духом"
  • "Мир наоборот"
  • "Почему колбасу нарезают под углом"
  • "Как развеселить одиночество?"
  • "Döner"

Стоит отметить, что киноакадемики уже начали голосование за главных номинантов на третью премию "Золоту Дзиґа", которых объявят в марте. Торжественная церемония вручения наград третьей национальной кинопремии Золота Дзиґа состоится 19 апреля. В этом году награда будет вручаться в 20 номинациях.

Напомним, на прошлой церемонии вручения кинопремии мы пообщались с победителями, узнали о дальнейших планах.

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Источник: Сегодня
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