"Золота Дзиґа 2019": объявлен лонг-лист претендентов на кинопремию
Всего в список вошли 83 фильма
В понедельник, 4 февраля, Украинская киноакадемия объявила фильмы, вошедшие в лонг-лист претендентов на третью национальную кинопремию "Золота Дзиґа", которая в прошлом году прошла 20 апреля. Об этом сообщается на сайте Украинской киноакадемии.
Всего в список вошли 83 фильма, в том числе полнометражные "Донбасс", "Брама", "Когда падают деревья", "Горная женщина: На войне", короткометражные "В радости и только в радости", "Mia Donna", "Штангист", докуменальные "Домашние игры", "Михаил и Даниил", "Явных проявлений нет" и анимационные ленты "Котко", "Мир наоборот", "Döner".
Лонг-лист номинантов на третью национальную кинопремию "Золота Дзиґа" выглядит так:
Полнометражный игровой фильм:
- "20/20 безлюдная страна"
- "11 детей из Моршина"
- "5 терапия"
- "Бобот и энергия Вселенной"
- "Брама"
- "Восемь"
- "Герой моего времени"
- "Горная женщина: На войне"
- "Дикое поле"
- "Донбасс"
- "Предатель"
- "Когда падают деревья"
- "Легенда Карпат"
- "Лысая гора"
- "Город, в котором не ходят деньги"
- "Одесский Подменыш"
- "Позывной Бандерас"
- "Приключения Святого Николая"
- "Свингеры"
- "Секс и ничего личного"
- "Январь-март"
- "Сотка"
- "Тайный дневник Симона Петлюры"
- "Черный Козак"
- "Благородные бродяги"
- "DZIDZIO первый раз"
Короткометражный игровой фильм:
- "Родительский день"
- "В радости и только в радости"
- "Вечность"
- "Качели"
- "Голос"
- "Затаив дыхание"
- "Обычное утро"
- "Инклюзия в школе"
- "Изгой"
- "Камалока"
- "Киевская история"
- "Клоун"
- "Кобзарский цех"
- "Крокодил"
- "Маньяк"
- "Милена"
- "МОНО"
- "На краю"
- "Обними МЕНЯ"
- "Однажды в Одессе"
- "Пять минут"
- "Вне зоны"
- "Прощеное воскресенье"
- "Сердцеедка"
- "Слово"
- "Урок рыбалки"
- "Гвозди"
- "Человек"
- "Штангист"
- "Что "если"
- "Crabgirl"
- "Mia Donna"
Документальный полнометражный фильм:
- "Верю. Жду. Молюсь."
- "Она и война"
- "Гоголь Док"
- "Домашние игры"
- "Какофония Донбасса"
- "Миф"
- "Михаил и Даниил"
- "Первая сотня"
- "Папа – мамин брат"
- "Время недетское"
- "Явных проявлений нет"
Анимационный фильм:
- "Голодный дух"
- "Дзвинка читает Мишку"
- "Эффект Мамонта"
- "Конец"
- "Котку"
- "Мимикрия"
- "Монах"
- "Темный Синий Цвет"
- "Ромео и Джульетта?"
- "Сильные духом"
- "Мир наоборот"
- "Почему колбасу нарезают под углом"
- "Как развеселить одиночество?"
- "Döner"
Стоит отметить, что киноакадемики уже начали голосование за главных номинантов на третью премию "Золоту Дзиґа", которых объявят в марте. Торжественная церемония вручения наград третьей национальной кинопремии Золота Дзиґа состоится 19 апреля. В этом году награда будет вручаться в 20 номинациях.
Напомним, на прошлой церемонии вручения кинопремии мы пообщались с победителями, узнали о дальнейших планах.
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