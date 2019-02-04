"Золота Дзиґа 2019": объявлен лонг-лист претендентов на кинопремию

Всего в список вошли 83 фильма

"Золота Дзиґа" Фото: uafilmacademy.org

В понедельник, 4 февраля, Украинская киноакадемия объявила фильмы, вошедшие в лонг-лист претендентов на третью национальную кинопремию "Золота Дзиґа", которая в прошлом году прошла 20 апреля. Об этом сообщается на сайте Украинской киноакадемии.

Всего в список вошли 83 фильма, в том числе полнометражные "Донбасс", "Брама", "Когда падают деревья", "Горная женщина: На войне", короткометражные "В радости и только в радости", "Mia Donna", "Штангист", докуменальные "Домашние игры", "Михаил и Даниил", "Явных проявлений нет" и анимационные ленты "Котко", "Мир наоборот", "Döner".

Лонг-лист номинантов на третью национальную кинопремию "Золота Дзиґа" выглядит так:

Полнометражный игровой фильм:

"20/20 безлюдная страна"

"11 детей из Моршина"

"5 терапия"

"Бобот и энергия Вселенной"

"Брама"

"Восемь"

"Герой моего времени"

"Горная женщина: На войне"

"Дикое поле"

"Донбасс"

"Предатель"

"Когда падают деревья"

"Легенда Карпат"

"Лысая гора"

"Город, в котором не ходят деньги"

"Одесский Подменыш"

"Позывной Бандерас"

"Приключения Святого Николая"

"Свингеры"

"Секс и ничего личного"

"Январь-март"

"Сотка"

"Тайный дневник Симона Петлюры"

"Черный Козак"

"Благородные бродяги"

"DZIDZIO первый раз"

Короткометражный игровой фильм:

"Родительский день"

"В радости и только в радости"

"Вечность"

"Качели"

"Голос"

"Затаив дыхание"

"Обычное утро"

"Инклюзия в школе"

"Изгой"

"Камалока"

"Киевская история"

"Клоун"

"Кобзарский цех"

"Крокодил"

"Маньяк"

"Милена"

"МОНО"

"На краю"

"Обними МЕНЯ"

"Однажды в Одессе"

"Пять минут"

"Вне зоны"

"Прощеное воскресенье"

"Сердцеедка"

"Слово"

"Урок рыбалки"

"Гвозди"

"Человек"

"Штангист"

"Что "если"

"Crabgirl"

"Mia Donna"

Документальный полнометражный фильм:

"Верю. Жду. Молюсь."

"Она и война"

"Гоголь Док"

"Домашние игры"

"Какофония Донбасса"

"Миф"

"Михаил и Даниил"

"Первая сотня"

"Папа – мамин брат"

"Время недетское"

"Явных проявлений нет"

Анимационный фильм:

"Голодный дух"

"Дзвинка читает Мишку"

"Эффект Мамонта"

"Конец"

"Котку"

"Мимикрия"

"Монах"

"Темный Синий Цвет"

"Ромео и Джульетта?"

"Сильные духом"

"Мир наоборот"

"Почему колбасу нарезают под углом"

"Как развеселить одиночество?"

"Döner"

Стоит отметить, что киноакадемики уже начали голосование за главных номинантов на третью премию "Золоту Дзиґа", которых объявят в марте. Торжественная церемония вручения наград третьей национальной кинопремии Золота Дзиґа состоится 19 апреля. В этом году награда будет вручаться в 20 номинациях.

Напомним, на прошлой церемонии вручения кинопремии мы пообщались с победителями, узнали о дальнейших планах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram