Золота Дзиґа-2020: "Круты 1918" поборются за "Приз зрительских симпатий"

Фильм претендует на статуэтку "Золота Дзиґа-2020"

Церемония награждения Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" состоится 28 апреля (в этом году в онлайн-формате). А пока предлагаем подробнее ознакомиться с каждым из 10 фильмов в номинации "Приз зрительских симпатий".

Круты 1918

Исторический экшн от режиссера Алексея Шапарева рассказывает о бое под Крутами, который проходил зимой 1918 года между войсками УНР и российскими оккупантами.

Январь 1918. В Киев стремительно приближаются большевистские отряды, стремящихся установить на украинских землях советскую власть. Город наполнен агентами Троцкого, идет агитация пролетариев. Михаил Грушевский выдает IV Универсал – о защите Украины. В защиту родины становятся все боеспособные военные УНР. Железнодорожную станцию ​​Круты, через которую в направлении столицы должны пройти большевики, будут защищать 400 юношей, студенты и курсанты. Среди защитников – Андрей и Алексей Савицкин, сыновья генерала. Фильм основан на реальных событиях.

Кадр из фильма "Круты 1918" Фото: пресс-служба

Идея создания фильма о героических событиях 1918 года принадлежит сценаристу Константину Коновалову. Он начал работать над сценарием еще 10 лет назад, но тогда замысел автора не поддержали продюсеры, потому что считали его неактуальным. Впрочем, сценарий увидел режиссер Алексей Шапарев, который не остался равнодушным.

Чтобы достоверно воспроизвести события прошлого, создатели изучали архивные документы, прессу диаспоры, мемуары участников боя под Крутами. Но основным источником написания сценария стал дневник Аверкия Гончаренко. Он был командиром военных частей УНР в бою под Крутами. Кроме того, были полезными свидетельства участников боя Игоря Лосского и Валентина Отамановского.

"Сценарий ленты был написан Константином Коноваловым довольно давно, еще 10 лет назад. Он пролежал некоторое время, "отлежался", как у нас говорят, и мы использовали возможность специальной категории в питчинге Госкино к 100-летию трагедии под Крутами, выиграв конкурс кинопроектов 2017 года. Хотя автором идеи является Константин, однако создавала фильм большая творческая команда: режиссер и сценарист, художники и кастинг-директор, оператор и продюсер. Все мы вносили правки в будущий фильм.

Основой сценария послужили воспоминания Аверкия Гончаренко. Это реальный персонаж, один из героев тех событий столетней давности, видел бой под Крутами собственными глазами и описал его. На основе его воспоминаний была выпущена книга "Бой под Крутами", и мы опирались в исторической части фактически именно на эти воспоминания. Конечно, вносился в фильм и художественный вымысел, чтобы зрителям было интереснее его смотреть. Мы придумали семью Савицких, отца и двух братьев Андрея и Алексея, придумали шпионскую линию с немецкими шпионами, которые работали на большевиков. Для женской зрительской аудитории добавили туда лирическую, романтическую линию. У нас есть героиня София, которая стоит перед выбором – с кем ей быть из двух братьев. Поскольку мы снимали не реконструкцию, не документальный, а художественный фильм, потому добавили вымысел, который хорошо вписался в исторический бэкграунд кино", – рассказал Андрей Корниенко, продюсер фильма "Круты 1918".

Интересные факты о фильме "Круты 1918"

Кинолента посвящена 100-летию боя под Крутами, в котором отряд из 400 курсантов приостановил наступление четырехтысячного подразделения Красной армии в направлении Киева. В съемках принимали участие около тысячи актеров, а во время батальных сцен – 150 военных Нацгвардии Украины. Актеров выбирали на кастингах, которые продолжались два месяца. Однако режиссер сразу планировал взять в фильм актера Виталия Салия, который играет в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. В ленте Виталий сыграл командира Красной гвардии Михаила Муравьева. Исторический экшн "Круты 1918" снимался с сентября 2017 по январь 2018. Символично, что первый съемочный день фильма о независимости нашей страны состоялся именно в "хонци" президента-беглеца в Межигорье. В бывшей резиденции экс-президента снимали Францию ​​и ставку генерала Фоша. Кадр из фильма "Круты 1918" Фото: пресс-служба Основные съемки велись на улицах Киева, в Косом капонире – в Киевской крепости. Станцию ​​Круты снимали на Черкасщине, в селе Сигнаевка – на самой станции Круты на Черниговщине сейчас возведен мемориал героям-крутянам. А в Сигнаевке железнодорожная станция, ее давнее вокзальное здание (построенное в конце XIX века) почти на 100% соответствуют и архитектуре, и эпохе времен обороны станции Круты. Кстати, местные жители приняли участие в съемках фильма в роли актеров массовых сцен. Также в съемках приняли участие реконструкторы из Киева и Винницы. Благодаря реконструкторам, сцены с их участием выглядят точнее, поскольку они обладают историческим материалом, разбираются в вещах и быте прошлых времен. Реконструкторы играли юнкеров, воинов-офицеров, казаков отрядов Вольного казачества, которые вместе со студентами участвовали в бою у станции Круты. Всю свою амуницию и оружие реконструкторы принесли на съемку сами. Во время съемок было использовано в общей сложности около двух тысяч единиц оружия начала XX века, которое не только эффектно выглядела, но и по-настоящему стреляло (холостыми, конечно). Около 2 тысяч холостых патронов – именно столько было потрачено во время съемок. Почти все оружие, в том числе и уникальные образцы, из коллекции Сотника 19 сотни "Самооборона Майдана", бойца 2-й афганской роты 24 ОШБ "Айдар" Владимира Правосудова "Штурм". Происходили съемки и на станции Круты, где возведен монумент героям-крутянам. Там снимались современные кадры с участием пластунов из Национальной скаутской организации Пласт. С этими детьми легко работалось – в отличие от актеров-детей, скауты все делали сплоченно, быстро и четко. Батальные сцены ожесточенных боев между крутянами и большевиками и финальные сцены снимали во время сильных морозов. Отметка термометра достигала температуры 17-20 градусов мороза. Тогда актеры 100% синхронизировались со своими героями, которые 100 лет назад были одеты не так, как сейчас экипированы современные украинские военные. В фильме есть персонаж – кондитер, прототипом которого стал кондитер Соломон Беленький – по одной из версий, именно он первым изготовил известные Киевский торт и Киевское сухое варенье (цукаты).

Напомним, Ада Роговцева получит почетную награду "Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кино.

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020: все о кинопремии

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