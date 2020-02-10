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Золота Дзиґа 2020: объявлен лонг-лист претендентов на кинопремию

Всего в лонг-лист вошли 85 фильмов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:22
"Золота Дзига"
"Золота Дзига"
Фото: facebook.com/uafilmacademy

Украинская киноакадемия объявила фильмы, вошедшие в лонг-лист претендентов на четвертую национальную кинопремию "Золота Дзиґа", которая в прошлом году прошла 19 апреля. Об этом сообщается на сайте Украинской киноакадемии.

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Всего в список вошли 85 фильмов, в том числе полнометражные "Гуцулка Ксеня", "Захар Беркут", "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас", "Мої думки тихі", "Додому", короткометражные: "Анна", "Різдвяні історії", "Дорослий".

Лонг-лист номинантов на четвертую национальную кинопремию "Золота Дзиґа" выглядит так:

Полнометражный игровой фильм:

  • "Вулкан"
  • "Готель Едельвейс"
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Додому"
  • "Заборонений"
  • "Захар Беркут"
  • "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас"
  • "Історія Лізи"
  • "Кошмарний директор, або Школа №5"
  • "Крути 1918"
  • "Мої думки тихі"
  • "Сквот32"
  • "Тільки диво"
  • "Фокстер і Макс"
  • "Халепа на 5baksiv"
  • "Чорний ворон"
  • Короткометражный игровой фильм:
  • "Int. Kitchen. Night"
  • "Maternité"
  • "Solitude"
  • "Адамівна"
  • "Анна"
  • "Вікно"
  • "Влипла"
  • "Домовина"
  • "Дорослий"
  • "Звірі"
  • "Знебарвлена"
  • "Іммунотифікація"
  • "Людина з фотоапаратом"
  • "Мала"
  • "Марґо"
  • "Між рядками"
  • "Молодий, але це минеться"
  • "Момент"
  • "Нічний Швидкий"
  • "Нормальна"
  • "Операція Д.У.П.А".
  • "Психро"
  • "Різдвяні історії"
  • "Син"
  • "Синтетична Любов"
  • "Сонечко"
  • "Суд Лінча"
  • "У нашій синагозі"
  • "Урок"

Документальный полнометражный фильм:

  • "365 днів, також відомі як рік"
  • "Божественні"
  • "Брати по зброї"
  • "Будинок"
  • "Вибір"
  • "Де ти, Адаме?"
  • "З України до Голлівуду"
  • "Заповідник "Асканія""
  • "Історія Зимового саду"
  • "Людина з табуретом"
  • "Малевич"
  • "Панорама"
  • "Погляд з інвалідного візка"
  • "Портрет на тлі гір"
  • "Розділові Наживо"
  • "Рубіж. Грубешівська операція"
  • "Рушковці. Шлях Майстра"
  • "Соловей співає"
  • "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"
  • "Verdict 19"

Короткометражный анимационный фильм:

  • "Велике світле майбутнє"
  • "Гойдалка"
  • "Їжачок в Африці"
  • "Козак Варвара та Дніпро"
  • "Кохання"
  • "Легенда про дракона"
  • "Лісова Пісня"
  • "Місто Лева"
  • "Петрівка-реквієм"
  • "Поки не стане чорним"
  • "Потьмара Анни"
  • "Пуповина"
  • "Рушник"
  • "Сама собі тут"
  • "Соловей"
  • "Торкнутися неба"
  • "Хосе"
  • "Цар Плаксій та Лоскотон"
  • "Цирк на дроті"

Полнометражный анимационный фильм:

"Клара та чарівний дракон"

Отметим, что члены Киноакадемии уже начали голосования за номинантов на четвертую Национальную кинопремию. Их будет объявлено в марте. В этом году "Золота Дзиґа" будет вручаться в 22 номинациях. В этом году перечень номинаций немного изменился, в частности появились номинации за "Лучшие визуальные эффекты" и "Открытие года".

Торжественная церемония вручения чЧетвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" состоится 28 апреля.

Напомним, что "Донбасс" стал лучшим фильмом года на кинопремии "Золота Дзиґа".

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