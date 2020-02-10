Золота Дзиґа 2020: объявлен лонг-лист претендентов на кинопремию

Всего в лонг-лист вошли 85 фильмов

"Золота Дзига" Фото: facebook.com/uafilmacademy

Украинская киноакадемия объявила фильмы, вошедшие в лонг-лист претендентов на четвертую национальную кинопремию "Золота Дзиґа", которая в прошлом году прошла 19 апреля. Об этом сообщается на сайте Украинской киноакадемии.

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Всего в список вошли 85 фильмов, в том числе полнометражные "Гуцулка Ксеня", "Захар Беркут", "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас", "Мої думки тихі", "Додому", короткометражные: "Анна", "Різдвяні історії", "Дорослий".

Лонг-лист номинантов на четвертую национальную кинопремию "Золота Дзиґа" выглядит так:

Полнометражный игровой фильм:

"Вулкан"

"Готель Едельвейс"

"Гуцулка Ксеня"

"Додому"

"Заборонений"

"Захар Беркут"

"Іловайськ 2014. Батальйон Донбас"

"Історія Лізи"

"Кошмарний директор, або Школа №5"

"Крути 1918"

"Мої думки тихі"

"Сквот32"

"Тільки диво"

"Фокстер і Макс"

"Халепа на 5baksiv"

"Чорний ворон"

Короткометражный игровой фильм:

"Int. Kitchen. Night"

"Maternité"

"Solitude"

"Адамівна"

"Анна"

"Вікно"

"Влипла"

"Домовина"

"Дорослий"

"Звірі"

"Знебарвлена"

"Іммунотифікація"

"Людина з фотоапаратом"

"Мала"

"Марґо"

"Між рядками"

"Молодий, але це минеться"

"Момент"

"Нічний Швидкий"

"Нормальна"

"Операція Д.У.П.А".

"Психро"

"Різдвяні історії"

"Син"

"Синтетична Любов"

"Сонечко"

"Суд Лінча"

"У нашій синагозі"

"Урок"

Документальный полнометражный фильм:

"365 днів, також відомі як рік"

"Божественні"

"Брати по зброї"

"Будинок"

"Вибір"

"Де ти, Адаме?"

"З України до Голлівуду"

"Заповідник "Асканія""

"Історія Зимового саду"

"Людина з табуретом"

"Малевич"

"Панорама"

"Погляд з інвалідного візка"

"Портрет на тлі гір"

"Розділові Наживо"

"Рубіж. Грубешівська операція"

"Рушковці. Шлях Майстра"

"Соловей співає"

"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"

"Verdict 19"

Короткометражный анимационный фильм:

"Велике світле майбутнє"

"Гойдалка"

"Їжачок в Африці"

"Козак Варвара та Дніпро"

"Кохання"

"Легенда про дракона"

"Лісова Пісня"

"Місто Лева"

"Петрівка-реквієм"

"Поки не стане чорним"

"Потьмара Анни"

"Пуповина"

"Рушник"

"Сама собі тут"

"Соловей"

"Торкнутися неба"

"Хосе"

"Цар Плаксій та Лоскотон"

"Цирк на дроті"

Полнометражный анимационный фильм:

"Клара та чарівний дракон"

Отметим, что члены Киноакадемии уже начали голосования за номинантов на четвертую Национальную кинопремию. Их будет объявлено в марте. В этом году "Золота Дзиґа" будет вручаться в 22 номинациях. В этом году перечень номинаций немного изменился, в частности появились номинации за "Лучшие визуальные эффекты" и "Открытие года".

Торжественная церемония вручения чЧетвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" состоится 28 апреля.

Напомним, что "Донбасс" стал лучшим фильмом года на кинопремии "Золота Дзиґа".

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