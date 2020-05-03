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Золота Дзиґа-2020: "Мої думки тихі" стал лучшим фильмом года

Пять украинских фильмов боролись за победу в номинации "Лучший фильм"

Дарина Алексеева
Сегодня, 21:18

В воскресенье, 3 мая, состоялась ежегодная церемония награждения Четвертой Национальной премии "Золота Дзиґа", которая в этом году прошла в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19.

В номинации "Лучший фильм" победила кинолента "Мої думки тихі" режиссера Антонио Лукича, которая была среди лидеров по наибольшему количеству номинаций, а исполнительница одной из главных ролей - Ирма Витовская – победила в номинации "Лучшая актриса".

"Хочу поблагодарить всю команду фильма "Мои мысли тихие". Режиссера Антонио Лукича, избравшего меня "мамой" для фильма. Андрея Лидаговского, для которого я стала этой мамой. Для нас всех это было удивительное время съемок. Я счастлива, что присоединилась к этой картине. И счастлива, что у меня джекпот – уже второй год я получаю "Золоту Дзиґу!" – поделилась Ирма Витовская.

Стоит отметить, что фильм "Мої думки тихі" – полнометражный дебют режиссера. Картину можно посмотреть легально онлайн на платформе OLL.TV.

Ранее Сегодня.Lifestyle делились полным списком победителей "Золота Дзиґа-2020", а также знакомили со всеми номинантами кинопремии.

Смотрите трейлер фильма "Мої думки тихі":

"Мои мысли тихие" – трейлер

Комедия "Мої думки тихі" завоевала любовь многих украинцев, доказав, что фестивальное кино может собирать большое количество зрителей.

Сюжет фильма разворачивается вокруг фрилансера Вадима Ротта, который соглашается на запись звуков животных из Закарпатья. Главный герой отправляется на воплощение своей новой мечты вместе с мамой, которая усложняет это путешествие своей гиперопекой. Ее тоже можно понять, ведь, кроме сына, у нее никого нет и она не хочет остаться одинокой. В путешествии за главным трофеем – звуками раховского крижня – семье придется пройти несколько истерик и найти взаимопонимание.

Режиссер Антонио Лукич также получил награду "Открытие года" на кинопремии Золота Дзиґа-2020

Напомним, на участие в кинопремии было подано 88 фильмов. Из них 85 отобрали в лонг-лист, а в шорт-лист попало всего 28 полнометражных и короткометражных работ.

Лидерами по наибольшему количеству номинаций стали "Додому" (11), "Мої думки тихі" (9), "Гуцулка Ксеня" (9), "Вулкан" (8) и "Захар Беркут" (7).

Все подробности в спецтеме Кино дома

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