Золота Дзиґа-2020 в цифрах: какой фильм получил больше всего номинаций и сколько всего кинолент участников

В этом году церемония главной кинопремии Украины пройдет онлайн

Считанные дни остались до церемонии награждения лучших в кино. Предлагаем взглянуть на Четвертую Национальную кинопремию "Золота Дзиґа", которая состоится 3 мая, в цифрах.

Впервые в истории церемонии вручения кинопремии "Золота Дзиґа" состоится онлайн. На такой шаг Украинская киноакадемия пошла в связи с ограничительными мерами в стране.

Имена победителей в прямом эфире будут оглашать 2 ведущих. Церемонию проведут известный комментатор Тимур Мирошниченко, у которого уже есть подобный опыт с трансляцией "Оскара" на телеканале "Украина", и актриса Дарья Трегубова, которая хорошо знакома с Кинопремией, поскольку вел ее и в прошлом году.

Фото: пресс-служба

Две новые номинации появились только в этом году. Теперь "Золота Дзиґа" вручается за "Лучшие визуальные эффекты" среди игровых полнометражных фильмов. Также появилась номинация "Открытие года", победителя которой уже объявили. Награду получил молодой украинский режиссер Антонио Лукич за свой дебютный полнометражный фильм "Мои мысли тихие". Задолго до даты проведения церемонии также объявили лауреатку почетной награды за вклад в развитие украинского кинематографа. Ее получила выдающаяся украинская актриса театра и кино Ада Роговцева.

3 мая каждый желающий сможет посмотреть онлайн-церемонию вручения Кинопремии "Золота Дзиґа", которая будет транслироваться на нескольких ресурсах одновременно. Посмотреть прямой эфир можна будет на сайте Украинской киноакадемии и на ее YouTube-канале, а также на онлайн-ресурсе DzygaMDB​​​, на сайте "Сегодня", JetSetter, VGL cinema, L'officiel, Мегого и др.

Это уже 4 церемония вручения наград лучшим в мире украинского кинематографа за их заслуги за год.

Фото: пресс-служба

10 фильмов претендуют на награду "Премия зрительских симпатий". Список номинантов был сформирован на основании самых больших бокс-офисов картин.

Самое большое количество номинаций в размере 11 -ти получила драма "Домой". Это дебютный полнометражный фильм Наримана Алиева, мировая премьера которого состоялась в Каннах. Второе место по количеству номинаций разделили комедия "Мои мысли тихие" и мюзикл "Гуцулка Ксения" – по 9 у каждого фильма. А замыкает тройку лидеров полнометражный игровый дебют Романа Бондарчука "Вулкан", который получил 8 номинаций.

Лауреатов определяют в 23 номинациях, некоторые из которых были немного изменены. Кроме двух вышеупомянутых новых номинаций, "Лучший анимационный фильм" разделили на полный и короткий метр. К тому же, теперь в номинации "Лучшая песня" могут быть все жанры и формы фильмов, а документальные картины могут быть заявлены в номинациях "Лучшая операторская работа" и "Лучший звук".

Онлайн-церемония "Золота Дзиґа" готовилась меньше 40 дней. Над ее подготовкой и проведением работает около 50 человек. Все они остаются дома и контактируют через интернет.

Фото: пресс-служба

На участие в Кинопремии было подано 88 фильмов. Из них 85 отобрали в лонг-лист, а в шорт-лист попало всего 28 полнометражных и короткометражных работ. Кто из них станут обладателями заветной статуэтки "Золота Дзиґа", посмотрим 3 мая во время прямого эфира.

Ранее мы поделились некоторыми картинами-номинантами, которые вы можете посмотреть дома онлайн.

В этом году впервые на кинопремии Золота Дзиґа-2020 была вручена награда в номинации "Открытие года", которую получил Антонио Лукич за фильм "Мої думки тихі".

Смотрите также сюжет о том, как на Берлинском кинофестивале состоялась премьера ленты украинского кинорежиссера Ирины Целик:

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