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Золотая малина-2020: в США назвали победителей премии

Из-за угрозы коронавируса оглашение результатов состоялось онлайн

Инна Петрова
Сегодня, 09:45

Американская премия "Золотая малина", вручаемая за сомнительные достижения в киноискусстве, объявила победителей. Это произошло в понедельник, 16 марта. В 2020 году церемонию награждения отменили из-за коронавируса, а список лауреатов огласили онлайн.

Как сообщили организаторы "Золотой малины", в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, было принято решение отказаться от традиционной церемонии вручения и ограничиться видеотрансляцией в YouTube. Далее в материале узнайте, кто получил награду за сомнительные заслуги в области кинематографа за 2019 год.

"Золотая малина-2020" – список победителей премии
"Золотая малина-2020" – список победителей премии
Фото: YouTube

Рекордсменом 40-й по счету "Золотой малины" стала картина "Кошки" с Тейлор Свифт, победив в шести номинациях.

"Золотая малина-2020": список победителей

  • Худший фильм – "Кошки"
  • Худший режиссер – Том Хупер ("Кошки")
  • Худший сценарий – "Кошки"
  • Худший актер – Джон Траволта ("Фанат" / "Бок о бок")
  • Худшая актриса – Хиллари Дафф ("Призраки Шэрон Тейт")
  • Худший актер второго плана – Джеймс Корден ("Кошки")
  • Худший актриса второго плана – Ребел Уилсон ("Кошки")
  • Худшая актриса – Мелисса МакКарти ("Игрушки для взрослых" и "Душа компании")
  • Худший экранный дуэт – Любые два полукошачьих/получеловечьих комка шерсти ("Кошки")
  • Худший ремейк, сиквел или переделка – "Рэмбо: Последняя кровь"
  • Награда за искупление – Эдди Мерфи ("Меня зовут Долемайт")

Смотрите, как прошла премия "Украинская песня года":

Победителей "Золотой малины" выбирают более 500 анонимных членов так называемого Фонда премии из 12 стран мира. Призом для лауреатов является ироничная пластмассовая ягода малины, покрытая золотой краской.

Напомним, что в ночь с 9 на 10 февраля состоялась 92-я церемония награждения премии Американской киноакадемии "Оскар". Чем запомнилось мероприятие, мы писали в этом материале.

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