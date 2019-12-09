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"Золотой глобус 2020": объявлены номинанты на премию

Церемония состоится 5 января 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
"Золотой глобус 2020": названы номинанты
"Золотой глобус 2020": названы номинанты
Фото: Getty Images

Уже по традиции церемония "Золотой глобус" откроет сезон наград. Состоится мероприятие в воскресенье, 5 января 2020 года, в 17:00 по тихоокеанскому времени и в 20:00 по восточному. Церемония пройдет в отеле Beverly Hilton в Беверли Хиллз, Калифорния.

Ранее стали известны имена первых лауреатов, ведущего и другие подробности предстоящей церемонии "Золотой глобус 2020", а теперь объявлены номинанты на премию.

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Лучший фильм (драма):

  • "Ирландец" (The Irishman)
  • "Брачная история" (Marriage Story)
  • "1917"
  • "Джокер" (Joker)
  • "Маленькие женщины" (Little Women)

Лучший фильм на иностранном языке:

  • "Прощание" (The Farewell)
  • "Боль и слава" (Pain and Glory)
  • "Портрет девушки в огне" (Portrait of a Lady on Fire)
  • "Паразиты" (Parasite)
  • "Отверженные" (Les Miserables)

Лучший сценарий:

  • Ноа Баумбах ("Брачная история")
  • Пон Джун Хо и Хан Джи Вон ("Паразиты")
  • Энтони Маккартен ("Два Папы")
  • Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")
  • Стивен Заиллян ("Ирландец")

Лучший режиссер:

  • Пон Джун Хо ("Паразиты (Parasite)
  • Сэм Мендез ("1917")
  • Тодд Филлипс ("Джокер" Joker)
  • Мартин Скорсезе ("Ирландец" (The Irishman)
  • Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)

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Лучшая песня:

  • Beautiful Ghosts ("Кошки")
  • (I'M Gonna) Love Me Again ("Рокетмэн")
  • Into the Unknown ("холодное сердце 2")
  • Spirit ("Король Лев")
  • Stand Up ("Гарриет" (Harriet)

Лучшая музыка к фильму:

  • Daniel Pemberton ("Сирота Бруклин") (Motherless Brooklyn)
  • Alexandre Desplat ("Маленькие женщины") (Little Women)
  • Hildur Guðnadottir ("Джокер") (Joker)
  • Thomas Newman (1917)
  • Randy Newman ("Брачная история") (Marriage Story)

Лучший анимационный фильм:

  • "Холодное сердце 2" (Frozen II)
  • "Как приручить дракона 3: Скрытый мир" (How to Train Your Dragon: The Hidden World)
  • "Мистер Линк: потерянное звено эволюции "(Missing Link)
  • "История игрушек 4" (Toy Story 4)
  • "Король Лев" (The Lion King)

Лучший фильм (комедия или мюзикл):

  • "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)
  • "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)
  • "Достать ножи" (Knives Out)
  • "Рокетмэн" (Rocketman)
  • "Мое имя – Долемайт" (Dolemite Is My Name)

Лучшая мужская роль (драма):

  • Кристиан Бэйл ("Форд против Феррари")
  • Антонио Бандерас ("Боль и слава")
  • Адам Драйвер ("Брачная история")
  • Хоакин Феникс ("Джокер")
  • Джонатан Прайс ("Два Папы")

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Лучшая женская роль (драма):

  • Синтия Эриво ("Гарриет")
  • Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")
  • Сирша Ронан ("Маленькие женщины")
  • Шарлиз Терон ("Секс-бомба")
  • Рене Зеллвегер ("Джуди")

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")
  • Энтони Хопкинс ("Два Папы")
  • Аль Пачино ("Ирландец")
  • Джо Пеши ("Ирландец")
  • Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")

Лучшая женская роль второго плана:

  • Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл")
  • Аннетт Бенинг (The Report)
  • Лора Дерн ("Брачная история")
  • Деннифер Лопес ("Стриптизерши")
  • Марго Робби ("Секс-бомба")

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):

  • Дэниел Крейг ("Достать ножи")
  • Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо")
  • Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")
  • Терон Эгертон ("Рокетмэн")
  • Эдди Мерфи ("Меня зовут Долеймайт")

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):

  • Аквафина ("Прощание" (The Farewell)
  • Ана де Армас ("Достать ножи")
  • Кейт Бланшетт (Куда ты пропала, Бернадетт?")
  • Биани Фельдштейн ("Образование") (Booksmart)
  • Эмма Томпсон ("Поздняя ночь" (Late Night)

Лучший сериал (драма):

  • "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)
  • "Корона" (The Crown)
  • "Убивая Еву" (Killing Eve)
  • "Утреннее шоу" (The Morning Show)
  • "Наследники" (Succession)

Лучший сериал (комедия или мюзикл):

  • "Барри" (Barry)
  • "Флибег" (Fleabag)
  • "Метод Комински" (The Kominsky Method)
  • "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)
  • "Политик" (The Politician)

Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл):

  • Майкл Дуглас ("Метод Комински") (The Kominsky Method)
  • Билл Хейдер ("Барри") (Barry)
  • Бен Платт ("Политик") (The Politician)
  • Полл Радд ("Жить с собой") (Living with Yourself)
  • Рами Юссеф ("Рами") (Ramy)

Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл):

  • Кристина Эпплгейт ("Мертвый для меня") (Dead to Me)
  • Рейчел Броснахен ("Удивительная миссис Мейзел") (The Marvelous Mrs. Maisel)
  • Кирстен Данст ("Как стать Богом в центральной Флориде") (On Becoming a God in Central Florida)
  • Наташа Лиони ("Матрешка") (Russian Doll)
  • Фиби Уоллер-Бридж ("Флибег") (Fleabag)

Лучшая мужская роль в сериале (драма):

  • Брайан Кокс ("Наследники") (Succession)
  • Кит Харингтон ("Игра престолов") (Game of Thrones)
  • Рами малек ("Мистер Робот") (Mr. Robot)
  • Тобайас Мензис ("Корона") (The Crown)
  • Билли Портер (Pose)

Лучшая женская роль в сериале (драма):

  • Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу") (The Morning Show)
  • Оливия Колман "Корона" (The Crown)
  • Джоди Комер ("Убивая Еву") (Killing Eve)
  • Николь Кидман ("Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)
  • Риз Уизерспун ("Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)

Напомним также, известны имена звезд, ставших амбассадорами церемонии.

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