"Золотой глобус 2020": объявлены номинанты на премию

Церемония состоится 5 января 2020 года

"Золотой глобус 2020": названы номинанты Фото: Getty Images

Уже по традиции церемония "Золотой глобус" откроет сезон наград. Состоится мероприятие в воскресенье, 5 января 2020 года, в 17:00 по тихоокеанскому времени и в 20:00 по восточному. Церемония пройдет в отеле Beverly Hilton в Беверли Хиллз, Калифорния.

Ранее стали известны имена первых лауреатов, ведущего и другие подробности предстоящей церемонии "Золотой глобус 2020", а теперь объявлены номинанты на премию.

"Золотой глобус 2020": список номинантов на кинопремию

Лучший фильм (драма):

"Ирландец" (The Irishman)

"Брачная история" (Marriage Story)

"1917"

"Джокер" (Joker)

"Маленькие женщины" (Little Women)

Лучший фильм на иностранном языке:

"Прощание" (The Farewell)

"Боль и слава" (Pain and Glory)

"Портрет девушки в огне" (Portrait of a Lady on Fire)

"Паразиты" (Parasite)

"Отверженные" (Les Miserables)

Лучший сценарий:

Ноа Баумбах ("Брачная история")

Пон Джун Хо и Хан Джи Вон ("Паразиты")

Энтони Маккартен ("Два Папы")

Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")

Стивен Заиллян ("Ирландец")

Лучший режиссер:

Пон Джун Хо ("Паразиты (Parasite)

Сэм Мендез ("1917")

Тодд Филлипс ("Джокер" Joker)

Мартин Скорсезе ("Ирландец" (The Irishman)

Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)

Лучшая песня:

Beautiful Ghosts ("Кошки")

(I'M Gonna) Love Me Again ("Рокетмэн")

Into the Unknown ("холодное сердце 2")

Spirit ("Король Лев")

Stand Up ("Гарриет" (Harriet)

Лучшая музыка к фильму:

Daniel Pemberton ("Сирота Бруклин") (Motherless Brooklyn)

Alexandre Desplat ("Маленькие женщины") (Little Women)

Hildur Guðnadottir ("Джокер") (Joker)

Thomas Newman (1917)

Randy Newman ("Брачная история") (Marriage Story)

Лучший анимационный фильм:

"Холодное сердце 2" (Frozen II)

"Как приручить дракона 3: Скрытый мир" (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

"Мистер Линк: потерянное звено эволюции "(Missing Link)

"История игрушек 4" (Toy Story 4)

"Король Лев" (The Lion King)

Лучший фильм (комедия или мюзикл):

"Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)

"Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)

"Достать ножи" (Knives Out)

"Рокетмэн" (Rocketman)

"Мое имя – Долемайт" (Dolemite Is My Name)

Лучшая мужская роль (драма):

Кристиан Бэйл ("Форд против Феррари")

Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Хоакин Феникс ("Джокер")

Джонатан Прайс ("Два Папы")

Лучшая женская роль (драма):

Синтия Эриво ("Гарриет")

Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")

Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

Шарлиз Терон ("Секс-бомба")

Рене Зеллвегер ("Джуди")

Лучшая мужская роль второго плана:

Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")

Энтони Хопкинс ("Два Папы")

Аль Пачино ("Ирландец")

Джо Пеши ("Ирландец")

Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")

Лучшая женская роль второго плана:

Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл")

Аннетт Бенинг (The Report)

Лора Дерн ("Брачная история")

Деннифер Лопес ("Стриптизерши")

Марго Робби ("Секс-бомба")

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):

Дэниел Крейг ("Достать ножи")

Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо")

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")

Терон Эгертон ("Рокетмэн")

Эдди Мерфи ("Меня зовут Долеймайт")

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):

Аквафина ("Прощание" (The Farewell)

Ана де Армас ("Достать ножи")

Кейт Бланшетт (Куда ты пропала, Бернадетт?")

Биани Фельдштейн ("Образование") (Booksmart)

Эмма Томпсон ("Поздняя ночь" (Late Night)

Лучший сериал (драма):

"Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)

"Корона" (The Crown)

"Убивая Еву" (Killing Eve)

"Утреннее шоу" (The Morning Show)

"Наследники" (Succession)

Лучший сериал (комедия или мюзикл):

"Барри" (Barry)

"Флибег" (Fleabag)

"Метод Комински" (The Kominsky Method)

"Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

"Политик" (The Politician)

Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл):

Майкл Дуглас ("Метод Комински") (The Kominsky Method)

Билл Хейдер ("Барри") (Barry)

Бен Платт ("Политик") (The Politician)

Полл Радд ("Жить с собой") (Living with Yourself)

Рами Юссеф ("Рами") (Ramy)

Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл):

Кристина Эпплгейт ("Мертвый для меня") (Dead to Me)

Рейчел Броснахен ("Удивительная миссис Мейзел") (The Marvelous Mrs. Maisel)

Кирстен Данст ("Как стать Богом в центральной Флориде") (On Becoming a God in Central Florida)

Наташа Лиони ("Матрешка") (Russian Doll)

Фиби Уоллер-Бридж ("Флибег") (Fleabag)

Лучшая мужская роль в сериале (драма):

Брайан Кокс ("Наследники") (Succession)

Кит Харингтон ("Игра престолов") (Game of Thrones)

Рами малек ("Мистер Робот") (Mr. Robot)

Тобайас Мензис ("Корона") (The Crown)

Билли Портер (Pose)

Лучшая женская роль в сериале (драма):

Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу") (The Morning Show)

Оливия Колман "Корона" (The Crown)

Джоди Комер ("Убивая Еву") (Killing Eve)

Николь Кидман ("Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)

Риз Уизерспун ("Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)

Напомним также, известны имена звезд, ставших амбассадорами церемонии.

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