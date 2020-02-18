"Зов предков" и "Пушистые мошенники": что посмотреть в кино на этой неделе
В широкий прокат выходит экранизация книги Джека Лондона "Зов предков"
В украинских кинотеатрах на этой неделе, 18-23 февраля, можно будет посмотреть несколько кинопремьер: драму Клинта Иствуда "Дело Ричарда Джуэлла", немецкий мультфильм "Пушистые мошенники", семейную драму с Харрисоном Фордом "Зов предков", фильм ужасов "Гретель и Гензель", французский триллер "Переводчики", итальянско-немецкую драму "Работа без авторства", биографический вестерн "Подлинная история банды Келли" с Расселом Кроу, триллер "Цепь убийств".
Предлагаем ознакомиться с этими картинами в нашей афише.
Сюжет фильма построен на реальных событиях, которые произошли летом 1996 года в США. Во время Олимпийских игр в Атланте охранник Ричард Джуэлл спас тысячи жизней, когда нашел бомбу в парке и вывел людей из опасной зоны. Бомба все же взрывается и погибают двое людей. Вот только через несколько дней из героя Джуэлл превратился в преступника. Мужчину обвинили в подготовке теракта. Герою помогает защищаться знакомый юрист Уотсон Брайант. Именно он и не позволит посадить парня в тюрьму за преступление, которого тот не совершал. Вскоре настоящий террорист таки был пойман.
Магический Камень Воды был нагло присвоен королем медведей Бантурой. Камень всегда находился в лесу и благодаря ему в ручье была целебная вода. Теперь ручей практически высох, и жители леса находятся на грани выживания. Исправить ситуацию можно – для этого надо посетить логово Бантуры и забрать у него артефакт. На эту опасную авантюру соглашается только ежиха Латте и бельченок Тьюм. Звери испытывают друг к другу неприязнь, но ради общей цели они готовы отправиться в опасное путешествие.
Фильм снят по одноименной повести Джека Лондона. Впервые произведение экранизировали в 1923 году – через двадцать лет после выхода книги. Описанные в фильме события происходят в Америке во времена золотой лихорадки 1890-х годов. У пса Бака, живущего на калифорнийском ранчо, начинаются большие проблемы, когда его похищают и отвозят в Юкон, на Аляску. Такие собаки ценились золотоискателями, ведь могли перевозить тяжелые сани. На Аляске Бак становится ездовым псом-доставщиком почты, а со временем и вожаком стаи. В итоге Баку удается найти свое место в сложном мире и стать хозяином своей судьбы.
Всем известна немецкая сказка Братьев Гримм о брате и сестре, которых в голодные тяжелые времена отец оставил в лесу умирать. В поисках еды они находят пряничный домик, где живет ведьма поедающая детей. Детям удается сбежать. Прихватив с собой драгоценности, они возвращаются домой. Но в этом фильме счастливый конец не предполагается. Гретель и Гензель сами уходят в лес в поисках еды и какой-нибудь работы. Они попадают в дом к пожилой женщине, которая не внушает девочке доверия, но остаются у нее зимовать. Опасения Гретель не ложные, ведь дети находятся в доме ведьмы, которая питается человечиной.
Девять переводчиков оказываются изолированными от внешнего мира в роскошном особняке. Перед ними стоит задание – перевести на разные языки книгу, которая станет мировым бестселлером. Но отрывки из книги неожиданно попадают в сеть, и переводчики понимают, что среди них завелся пират. Хакер угрожает выложить в сеть всю книгу еще до ее выхода в печать, если ему не заплатят баснословный гонорар. Влиятельному издателю приходится пойти на крайние меры, чтобы выявить среди переводчиков преступника.
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Псевдобайолик по биографии известного немецкого художника Герхарда Рихарда. Курт Барнерт – человек с тяжелой судьбой. В детстве, во времена нацистского режима, он стал свидетелем сумасшествия родной тетки, но сумел сохранить свой талант к рисованию. Расцвет коммунизма в Восточной Германии не позволит художнику проявить свой талант, поэтому Курт сбегает в Западную Германию. Здесь он пишет картины о своей судьбе и истории целого поколения. Вскоре Барнерт становится самым нестандартным представителем современного искусства. Лента была номинирована на "Оскар", как лучший иностранный фильм.
Нед Келли – самый известный преступник Австралии. Он – легендарный грабитель банков и национальный герой в одном лице. Многие считали Келли вторым Робин Гудом, а полиция пообещала за его поимку баснословное вознаграждение.
Но настоящая история преступника раскроется именно в ленте Джастина Крузеля. Эта экранизация истории о Нэде Келли – не первая, в 1906 году вышел немой фильм об известном преступнике.
Трое незнакомых между собой людей оказываются связаны странным стечением обстоятельств. Они – невольные свидетели, оказавшиеся в центре кровавых преступных разборок.
Мужчин объединяет жажда мести, отчаянный поиск спасения и цепь загадочных убийств. Какими будут последствия, предугадать не сможет никто.
Напомним, ранее в Сети появился трейлер комедии "История Дэвида Копперфилда" с Девом Пателем ("Миллионер из трущоб") в главной роли.
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