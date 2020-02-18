"Зов предков" и "Пушистые мошенники": что посмотреть в кино на этой неделе

В широкий прокат выходит экранизация книги Джека Лондона "Зов предков"

Кадр из фильма "Зов предков" Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах на этой неделе, 18-23 февраля, можно будет посмотреть несколько кинопремьер: драму Клинта Иствуда "Дело Ричарда Джуэлла", немецкий мультфильм "Пушистые мошенники", семейную драму с Харрисоном Фордом "Зов предков", фильм ужасов "Гретель и Гензель", французский триллер "Переводчики", итальянско-немецкую драму "Работа без авторства", биографический вестерн "Подлинная история банды Келли" с Расселом Кроу, триллер "Цепь убийств".

Предлагаем ознакомиться с этими картинами в нашей афише.

"Дело Ричарда Джуэлла"

Сюжет фильма построен на реальных событиях, которые произошли летом 1996 года в США. Во время Олимпийских игр в Атланте охранник Ричард Джуэлл спас тысячи жизней, когда нашел бомбу в парке и вывел людей из опасной зоны. Бомба все же взрывается и погибают двое людей. Вот только через несколько дней из героя Джуэлл превратился в преступника. Мужчину обвинили в подготовке теракта. Герою помогает защищаться знакомый юрист Уотсон Брайант. Именно он и не позволит посадить парня в тюрьму за преступление, которого тот не совершал. Вскоре настоящий террорист таки был пойман.

Магический Камень Воды был нагло присвоен королем медведей Бантурой. Камень всегда находился в лесу и благодаря ему в ручье была целебная вода. Теперь ручей практически высох, и жители леса находятся на грани выживания. Исправить ситуацию можно – для этого надо посетить логово Бантуры и забрать у него артефакт. На эту опасную авантюру соглашается только ежиха Латте и бельченок Тьюм. Звери испытывают друг к другу неприязнь, но ради общей цели они готовы отправиться в опасное путешествие.

Фильм снят по одноименной повести Джека Лондона. Впервые произведение экранизировали в 1923 году – через двадцать лет после выхода книги. Описанные в фильме события происходят в Америке во времена золотой лихорадки 1890-х годов. У пса Бака, живущего на калифорнийском ранчо, начинаются большие проблемы, когда его похищают и отвозят в Юкон, на Аляску. Такие собаки ценились золотоискателями, ведь могли перевозить тяжелые сани. На Аляске Бак становится ездовым псом-доставщиком почты, а со временем и вожаком стаи. В итоге Баку удается найти свое место в сложном мире и стать хозяином своей судьбы.

"Гретель и Гензель"

Всем известна немецкая сказка Братьев Гримм о брате и сестре, которых в голодные тяжелые времена отец оставил в лесу умирать. В поисках еды они находят пряничный домик, где живет ведьма поедающая детей. Детям удается сбежать. Прихватив с собой драгоценности, они возвращаются домой. Но в этом фильме счастливый конец не предполагается. Гретель и Гензель сами уходят в лес в поисках еды и какой-нибудь работы. Они попадают в дом к пожилой женщине, которая не внушает девочке доверия, но остаются у нее зимовать. Опасения Гретель не ложные, ведь дети находятся в доме ведьмы, которая питается человечиной.

Девять переводчиков оказываются изолированными от внешнего мира в роскошном особняке. Перед ними стоит задание – перевести на разные языки книгу, которая станет мировым бестселлером. Но отрывки из книги неожиданно попадают в сеть, и переводчики понимают, что среди них завелся пират. Хакер угрожает выложить в сеть всю книгу еще до ее выхода в печать, если ему не заплатят баснословный гонорар. Влиятельному издателю приходится пойти на крайние меры, чтобы выявить среди переводчиков преступника.

"Работа без авторства"

Псевдобайолик по биографии известного немецкого художника Герхарда Рихарда. Курт Барнерт – человек с тяжелой судьбой. В детстве, во времена нацистского режима, он стал свидетелем сумасшествия родной тетки, но сумел сохранить свой талант к рисованию. Расцвет коммунизма в Восточной Германии не позволит художнику проявить свой талант, поэтому Курт сбегает в Западную Германию. Здесь он пишет картины о своей судьбе и истории целого поколения. Вскоре Барнерт становится самым нестандартным представителем современного искусства. Лента была номинирована на "Оскар", как лучший иностранный фильм.

"Подлинная история банды Келли"

Нед Келли – самый известный преступник Австралии. Он – легендарный грабитель банков и национальный герой в одном лице. Многие считали Келли вторым Робин Гудом, а полиция пообещала за его поимку баснословное вознаграждение.

Но настоящая история преступника раскроется именно в ленте Джастина Крузеля. Эта экранизация истории о Нэде Келли – не первая, в 1906 году вышел немой фильм об известном преступнике.

Трое незнакомых между собой людей оказываются связаны странным стечением обстоятельств. Они – невольные свидетели, оказавшиеся в центре кровавых преступных разборок.

Мужчин объединяет жажда мести, отчаянный поиск спасения и цепь загадочных убийств. Какими будут последствия, предугадать не сможет никто.

Напомним, ранее в Сети появился трейлер комедии "История Дэвида Копперфилда" с Девом Пателем ("Миллионер из трущоб") в главной роли.

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