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Зрители нашли интересный спойлер в "Ведьмаке" от Netflix

НЕдавно в сети появился трейлер сериала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:32
Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала "Ведьмак"
Фото: YouTube

Недавно стиримнговый сервис Netflix, который заключил контракт с Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Бретт Уайсом, показал первый тизер-трейлер фэнтезийного сериала "Ведьмак" (Witcher) про Геральта из Ривии.

Смотрите видео о том, почему сериалы из 90-х популярны до сих пор:

В первом трейлере сериала "Ведьмак" были показаны фрагменты, не особо освещенных в серии книг Анджея Сапковского. В частности, стало понятно, что создатели намерены подробно рассказать о том, какой была Йеннифэр и какой путь ей пришлось пройти до встречи с Геральтом.

А вот на сайте IMDB обнаружили еще один спойлер к сериалу. По данным базы данных киноиндустрии, Геральта из Ривии в "Ведьмаке" будет играть не только Генри Кавилл! Оказывается, что юный актер Тристан Руджери заявлен как исполнитель роли юного Геральта. Он должен появиться в одном, финальном, эпизоде первого сезона. Как мы знаем по книгам, сам Геральт был одним из детей, попавших в Каэр Морхен по Праву Неожиданности.

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Вероятно, в сериале мы увидим фрагменты того, как это происходило. Возможно, нам даже покажут Испытание травами.

О самом Тристане Руджери никакой информации нет, похоже, это будет его актерский дебют.  Премьера ожидается в конце 2019 года.

Тристан Руджери
Тристан Руджери
Фото: Imdb.com

Напомним, завершился съемочный процесс первого сезона одного из самых ожидаемых сериалов 2019 года – "Ведьмак". В честь этого исполнитель главной роли Генри Кавилл опубликовал в своем микроблоге новое закулисное фото из гримерного трейлера.

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