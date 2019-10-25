Зрители ток-шоу "Говорить Україна" собрали деньги на операцию "девушке-акуле"

Благодаря программе "Говорить Україна", которая выходит на телеканале "Украина", удалось собрать 230 тысяч гривен

Алексей Суханов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В эфире телеканала "Украина" зрители увидели программу ток-шоу "Говорить Україна" производства IVORY films о "девушке-акуле", Алене Зыряновой. Из-за того, что у нее были врожденные дефекты на лице, она внешне напоминала акулу. Благодаря программе "Говорить Україна" удалось собрать 230 тысяч гривен на операцию для Алены!

Эксклюзивное интервью с Алексеем Сухановым – смотрите видео:

Алена — самый старший ребенок в многодетной семье, и всю свою жизнь она помогала маме по хозяйству, но никогда не слышала от родителей ни похвалы, ни благодарности. Мама твердила: "Ты инвалид, сиди дома, тебе не стоит быть среди людей, потому что им тяжело на тебя смотреть!". Поэтому Алена чаще всего закрывала свое лицо платком. И однажды, когда она влюбилась в молодого человека, просто не решилась даже подойти к нему. И даже бабушка, самый близкий человек, у которой она жила с 18 лет, не давала ей есть пирожные и всеми способами выуживала у нее деньги.

Но при этом Алена выросла очень чувствительным и отзывчивым человеком, который никогда не пройдет мимо чужой беды. И даже смогла закончить техникум и получить работу бухгалтера. Но собрать деньги на дорогостоящую операцию для Алены было несбыточной мечтой.

История этой девушки вызвала большой отклик в сердцах телезрителей. На программе пластический хирург Ростислав Валихновский после осмотра Алены сказал, что у нее есть шанс, но операция может стоить 20 тысяч долларов. После эфира программы на телеканале "Украина" на счет Алены поступило 230 тысяч гривен, благодаря чему у девушки появился шанс исправить свою внешность. К тому же, Алену пригласила в гости семья, живущая в Италии, и она смогла провести сказочную неделю в этой прекрасной стране.

Но самое главное, что уже в конце августа ей сделали первую операцию — вставили титановый имплант челюстного сустава, который стоит девять тысяч долларов. Его прислали для Алены из Бельгии совершенно бесплатно. Девушке предстоит еще две операции — вторая запланирована на февраль следующего года. А спустя несколько месяцев предстоит третья операция.

"Я хочу сказать спасибо всем зрителям "Говорить Україна", — говорит Алена. — Именно благодаря вам у меня появился шанс исправить свою внешность. Сейчас мне сделали первую операцию, и уже заметен результат — ушла асимметрия в верхней части лица. Я даже не ожидала, что зрители так отнесутся к моей истории. Я очень благодарна всем!".

Напомним, ранее мы рассказывали, что Алексей Суханов откровенно рассказал о разводе и желании усыновить ребенка.

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