Зрителям объявили дату премьеры сиквета "Тихого места"

Оказывается, фильм перенесли и он выйдет на широкие экраны намного быстрее, чем бланировалось

"Тихое место" Фото: YouTube

Как известно, хоррор Джона Красински "Тихое место" получил свое продолжение после колоссального успеха в прокате. Теперь же студия Paramount объявила дату выхода сиквела. "Тихое место 2" будет выпущено в прокат на два месяца раньше, чем ожидалось – 20 марта 2020 года (вместо 15 мая).

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Режиссером второй части неизменно остался Джон Красински. Более того, Эмили Блант также вернется к главной роли в новом проекте. Вместе с ней также Милли Симмондс и Ноа Джуп вернутся к образам семейства Эбботов.

Сюжет сиквела держится в секрете, однако известно, что Эвелин и ее дети встретятся с другими выжившими после апокалипсиса.

Напомним, звезда сериала "Острые козырьки", ирландский актер Киллиан Мерфи появится в роли таинственного незнакомца, чьи мотивы не ясны в сиквеле "Тихого места".

Отметим, что критики опубликовали свои отзывы о фильме "Тихое место", которые собрал агрегатор рецензий Rotten Tomatoes, и среди них не оказалось ни одного негативного. Таким образом, рейтинг фильма составил 100%.

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