Звезда "13 причин почему" снимется в "Мстителях 4"

Актриса уже снялась во всех необходимых сценах

Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"

Фанаты в предвкушении выхода четвертой части о супергероях "Мстители".Отовсюду появляются спойлеры о названии фильма, составе героев, о том, что финал будет шокирующим, а сам фильм может стать поворотным моментов в киновселенной Marvel. Однако, никакой конкретики создатели фильма пока не дали.

Впрочем, лучик света пролил ComingSoon – к актерскому составу четвертых "Мстителей" присоединилась актриса Кэтрин Лэнгфорд ("13 причин почему"). Сообщается, что актриса уже снялась во всех необходимых сценах, но, кого именно она играет, до сих пор не известно.

Отметим, что досъемки "Мстителей-4" начались в сентябре. Известно, что к своим ролям вернутся Роберт Дауни-мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Энтони Маки и многие другие. Кроме того, ранее в сети появилось фото Гвинет Пэлтроу в броне на съемках "Мстители 4".

Напомним, актер Марк Руффало выдал все секреты о грядущем супергеройском блокбастере "Мстители 4", включая его название и финальную битву. А получилось это на "Ночном шоу с Джимми Фэллоном". Сразу же за этим забавным случаем последовала и вполне неприятная для Руффало расплата. Как оказалось, актера уволили из "Мстителей" из-за того, что он проболтался о названии будущего фильма.