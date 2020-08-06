Звезда "Безумной свадьбы" Назар Заднепровский признался, какое горе побудило искать утеху в алкоголе

Пережить трагедию помогли самые близкие люди

Знаменитый украинский актер Назар Заднепровский, который сыграл в фильмах "Безумная свадьба" и "Последний москаль", рассказал о том, как смог пережить смерть близкого человека, который предопределил его актерскую судьбу.

Назар Заднепровский – один из самых востребованных актеров современности, народный артист Украины, который играет одну из главных ролей в кинофраншизе "Безумная свадьба". К слову, на днях стартовали съемки третьей части хитовой комедии, которая покорила украинских зрителей. Напомним, что в конце зимы квартиру звезды фильма "Безумная свадьба" ограбили.

Назар Заднепровский стал гостем рубрики "Кофе с перцем" в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". В эксклюзивном интервью актер откровенно рассказал, кто помог ему спастись от чрезмерного употребления алкоголя и пережить семейное горе.

Назар Заднепровский и Джимми Воха-Воха в фильме "Безумная свадьба" Фото: dzygamdb.com

Назар Заднепровский признался, что когда из жизни ушла его бабушка – легендарная артистка Юлия Ткаченко, его "накрыло". Тогда Назар Заднепровский начал искать утешение в алкоголе, чтобы справиться с невероятной горечью утраты. Юлия Ткаченко для Назара Заднепровского была не только бабушкой, но и человеком, который "за руку" привел его в профессию, определил его жизненный путь. Юлия Ткаченко ушла из жизни после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием.

"Если бы на тот момент у меня не было жены и сына, меня бы с моей болезнью уже, пожалуй, не было на свете", – рассказал актер.

Назар Заднепровский в фильме "Безумная свадьба" Фото: Скриншот из YouTube

Когда у актера диагностировали сахарный диабет и его жизнь изменилась на "до" и "после", поддержкой для него стала его будущая жена – Ирина, которая тоже училась на актрису. Вскоре И вот, когда Назар Заднепровский столкнулся с еще одним горем, которого прежде никогда не испытывал, его семья помогла ему найти в себе силы идти вперед.

"Потому что одна мечта была просто залить мозг, отключить, потому что очень больно, очень больно, невероятно. Впервые в жизни у меня так, так мне было, да, умирали до этого родные люди, ну чтобы так, чтобы так "накрыло"... И я говорю, Слава Богу, что была жена, сын, коляска. Еду в парк с коляской, смотрю только на это небо, на небо смотрю, потом на коляску смотрю", – продолжил актер.

В честь Юлии Семеновны Ткаченко Назар Заднепровский и Ирина назвали их дочь. Назар Заднепровский представляет четвертое поколение актерской династии своей семьи. Отец бабушки Назара был театральным режиссером, а мама – актрисой.

Смотрите полный сюжет с Назаром Заднепровским в рубрике "Кофе с перцем":

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