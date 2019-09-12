Звезда "Большой маленькой лжи" сыграет злодея в экранизации Стивена Кинга

Актер сыграет вместе с Эмбер Херд и Вупи Голдберг

Александр Скарсгард. Кадр из сериала "Большая маленькая ложь" Фото: YouTube

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" Александр Скарсгард, который может сыграть в "Человеке-невидимке", сыграет злодея в новой телевизионной адаптации постапокалиптического романа Стивена Кинга "Противостояние", сообщил Collider.

Кстати, узнайте, как в кино создают декорации:

Сам роман состоит из трех частей: "Капитан Торч", "Перепутье" и "Противостояние". В первой рассказывается о том, как из секретной лаборатории министерства обороны США в результате трагической случайности вырывается на свободу опаснейший вирус, созданный как биологическое оружие, что приводит к гибели большей части человечества и цивилизации.

Что касается Скарсгарда, то он сыграет главного антагониста Рэндалла Флэгга, которому будет противостоять протагонист Стю Редман в исполнении Джеймса Марсдена, техасец, который первым обнаружил, что невосприимчив к вирусу, разорившему планету. Редман становится лидером сообщества, известного как Свободная зона, и посему должен противостоять злому Флэггу.

Также к проекту присоединилась Эмбер Херд. Актриса сыграет Надин Кросс, учительницу, которая считает, что ее судьба – быть и бороться рядом с Флэггом. Вупи Голдберг станет матерью Эбигейл, которая утверждает, что является пророком, и ведет "хороших" выживших к тому, что она называет святилищем.

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Грэг Киннер станет Гленом Бейтманом, профессором, который присоединится к Стю в его путешествии, чтобы встретиться с Эбигейл. Одесса Янг сыграет Франни Голдсмит, молодую беременную женщину, которая оставляет свою опустошенную общину и влюбляется в Стю.

Сценарий мини-сериала пишет Джош Бун ("Виноваты звезды"). Шоу выйдет на экраны в 2020 году на потоковом сервисе CBS All Access.

Напомним, ранее Александр Скарсгард проявил лучшие качества Джона Клейтона и спас свою киношную возлюбленную, она же актриса Марго Робби, от конфуза, который едва не произошел во время Лондонской премьеры фильма "Тарзан. Легенда".

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