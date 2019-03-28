Звезда "Черной пантеры" сыграет библейского героя-долгожителя

Киностудия Warner Bros. пообещала новый интересный проект

"Черная пантера" Фото: YouTube

Киностудия Warner Bros. намерена снять фильм "Мафусаил", главную роль в котором исполнит звезда "Черной пантеры" Майкл Б. Джордан. По слухам, он же вернется и во вторую часть кинокомикса.

"Мафусаил" будет посвящен человеку, прожившему несколько сотен лет без проявления физических признаков старения. За это время он накопил обширные знания, выучил множество языков, освоил науки, а приобрел экстремальные навыки выживания". Создатели обещают представить зрителям историю в духе "Горца", сообщает издание Deadline.

Отмечается также и то, что на каком-то этапе фильм планировалось сделать буквальной экранизацией библейского сюжета, а главную роль мог исполнить Том Круз.

Мафусаил являлся одним из праотцов человечества и старейшим из людей, возраст которых точно указан в Библии. Само его имя стало синонимом долголетия. Он первым сообщил о грядущем Всемирном потопе и скончался незадолго до его начала. Считается, что сам потоп был отсрочен на некоторое время, чтобы дать возможность родственникам почтить память патриарха.

Напомним, Макйл Б. Джордан снялся также в фильме "Крид 2".

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