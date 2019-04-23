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Звезда "Черной пантеры" сыграет в экранизации романа "Смерть на Ниле"

Актриса Летишиа Райт составит компанию Галь Гадот

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:46
Летишиа Райт из "Черной Пантеры" сыграет в экранизации романа "Смерть на Ниле"
Летишиа Райт из "Черной Пантеры" сыграет в экранизации романа "Смерть на Ниле"
Фото: YouTube

Известная актриса Летишиа Райт ( "Черная Пантера", "Мстители: Война Бесконечности") присоединилась к актерскому составу детектива "Смерть на Ниле", который должен выйти в прокат уже осенью 2019 года, сообщает Empire.

"Смерть на Ниле" является экранизацией романа Агаты Кристи из серии расследований Эркюля Пуаро. Более того, это уже второй фильм детективной франшизы, начатой "Убийством в Восточном экспрессе" 2018 года. И как раз Кеннет Брана снова стал режиссером фильма, а также играет эксцентричного сыщика.

В этой истории Пуаро расследует убийство во время роскошного круиза по реке Нил, в котором он оказался якобы совершенно случайно. И пока Пуаро перебирает разношерстную коллекцию потенциальных убийц, сами подозреваемые тоже начинают умирать.

Летишиа Райт сыграет Розали Оттерборн, главную подозреваемую в этой истории, присоединяясь к актерам Арми Хаммеру, Тому Бейтману и Джоди Комер.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот составит компанию Кеннету Бране в детективном фильме "Смерть на Ниле". Актриса сыграет ведущую роль в новой адаптации романа Агаты Кристи.

Тем же, кто предпочитает украинские сериалы, напоминаем, что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

Смотрите видео о том, как в Киеве состоялась премьера фильма "После":

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Источник: Сегодня
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