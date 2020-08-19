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Звезда "Чудо-женщины" в первом трейлере продолжения фильма "Убийство в "Восточном экспрессе" по Агате Кристи

Сегодня, 20:06

Экранизация одного из самых известных романов знаменитой писательницы

20th Century Studios выпустили трейлер предстоящего фильма "Смерть на Ниле", в котором главную роль играет звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот. Фильм снят по одноименному роману Агаты Кристи и является продолжением детективной драмы "Убийство в "Восточном экспрессе".

В центре сюжета – великолепный бельгийский детектив Эркюль Пуаро, который по приезду в Египет отправляется в круиз по реке Нил. Ему поручено найти таинственного убийцу, и вскоре Эркюль понимает, что убийство связано с неким любовным треугольником.

Роль Эркюля Пуаро сыграл Кеннет Брана. К слову, он стал и режиссером фильма, а также одним из продюсеров. Как режиссер Кеннет Брана известен по своим экранизациям пьес Уильяма Шекспира, а также он пять раз был номинирован на "Оскар".

Галь Гадот в трейлере к фильму "Смерть на Ниле"
Галь Гадот в трейлере к фильму "Смерть на Ниле"
Фото: скриншот

В фильме также сыграли: Арми Хаммер ("Зови меня своим именем", "Социальная сеть"), Роуз Лесли ("Игра престолов", Эмма МакКей ("Половое воспитание"), Летиша Райт ("Мстители: Война бесконечности") и другие.

Кадр из трейлера к фильму "Смерть на Ниле"
Кадр из трейлера к фильму "Смерть на Ниле"
Фото: Скриншот из YouTube

Премьера фильма в Украине ожидается 8 октября 2020 года.

Смотрите оригинальный трейлер к фильму "Смерть на Ниле":

Напомним, что недавно вышел первый трейлер "После ссоры" – в главной роли актер, сыгравший молодого лорда Волан-де-Морта.

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