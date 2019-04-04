Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезда "Фаворитки" сыграет в марвеловском блокбастере

Какая роль досталась актрисе – пока неизвестно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Фото: AFP

Новый супергеройский проект от Marvel "Черная вдова", за роль в котором Скарлетт Йоханссон получит баснословный гонорар, обрастает новыми подробностями. По данным Variety, звезда фильма "Фаворитка" Рэйчел Вайс сейчас ведет переговоры со студией Marvel, в то время как Дэвид Харбор из сериала "Очень странные дела", уже числится в касте проекта. Какую роль отвели для Харбора, пока не сообщается.

Что касается Вайс, то представители Marvel воздержались от комментариев, а с командой Рэйчел изданию связаться не удалось.

Отметим, что и сюжет фильма держится в секрете. Пока известно лишь, что сольный фильм о Черной вдове покажет, как Наташа Романофф проходила обучение в КГБ и работала шпионкой, прежде чем стать агентом ЩИТа.

Режиссерское кресло проекта заняла Кейт Шортланд, над сценарием работают Нед Бенсон и Жак Шиффер. Премьера "Черной Вдовы" намечена на 2020 год.

Напомним, ранее сообщалось, что британская актриса Флоренс Пью ведет переговоры по поводу ключевой роли в сольном супергеройском экшене "Черная вдова".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
"Капитан Марвел" стал фильмом-миллиардником Живые и мертвые: появились крутые постеры фильма "Мстители: Финал" СМИ: Звезда "Хоббита" сыграет первого супергероя-гея в киновселенной Marvel
Скарлетт Йоханссон marvel Рэйчел Вайс Черная вдова
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Мария Кожевникова:
Мария Кожевникова: "Главное, что ребенок Саши Савельевой жив"
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Оригинальная запеканка, которую хвалят часами
Оригинальная запеканка, которую хвалят часами

Популярные статьи

Сегодня, 15:20Fun

4 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации

Сегодня, 08:23Fun

Молодая мать узнала о беременности во время родов

Сегодня, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы дополнительно заработают

Вчера, 13:41Fun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

Алена Шоптенко умилила поклонников фото с подросшим сыном

Вчера, 11:40Техно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

2 апреляШоу-бизнес

Меган Маркл получила жесткий запрет от принца Чарльза

2 апреляАфиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

2 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

2 апреляFun

Журналистка спряталась от оператора в прямом эфире: забавное видео

2 апреляШоу-бизнес

Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

2 апреляWellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

2 апреляШоу-бизнес

Официально: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

2 апреляFood

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

2 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

Новости партнеров

Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
Сын Вадима Андреева:
Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой
Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры
Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры
Наталья Подольская прокомментировала вторую беременность
Наталья Подольская прокомментировала вторую беременность
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью