Звезда "Фаворитки" сыграет в марвеловском блокбастере

Какая роль досталась актрисе – пока неизвестно

Рэйчел Вайс Фото: AFP

Новый супергеройский проект от Marvel "Черная вдова", за роль в котором Скарлетт Йоханссон получит баснословный гонорар, обрастает новыми подробностями. По данным Variety, звезда фильма "Фаворитка" Рэйчел Вайс сейчас ведет переговоры со студией Marvel, в то время как Дэвид Харбор из сериала "Очень странные дела", уже числится в касте проекта. Какую роль отвели для Харбора, пока не сообщается.

Что касается Вайс, то представители Marvel воздержались от комментариев, а с командой Рэйчел изданию связаться не удалось.

Отметим, что и сюжет фильма держится в секрете. Пока известно лишь, что сольный фильм о Черной вдове покажет, как Наташа Романофф проходила обучение в КГБ и работала шпионкой, прежде чем стать агентом ЩИТа.

Режиссерское кресло проекта заняла Кейт Шортланд, над сценарием работают Нед Бенсон и Жак Шиффер. Премьера "Черной Вдовы" намечена на 2020 год.

Напомним, ранее сообщалось, что британская актриса Флоренс Пью ведет переговоры по поводу ключевой роли в сольном супергеройском экшене "Черная вдова".

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