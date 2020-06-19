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Звезда фильма "Белое солнце пустыни" Галина Дашевская погибла под колесами поезда

Сегодня, 13:55

Трагичный инцидент унес жизнь знаменитой актрисы

Знаменитую актрису, звезду советского кино Галину Дашевскую насмерть сбил поезд. Трагическая авария произошла 18 июня в пригороде, но всех подробностей происшествия не разглашают.

По информации журналистов, машинист поезда увидел на путях женщину и пытался затормозить, но было поздно и предотвратить трагедию не смог. Галина Дашевская умерла на месте от полученных травм. Заслуженной артистке было 79 лет. О трагической утрате сообщает пресс-служба театра имени Моссовета, в котором прошла большая часть актерской деятельности Галины Дашевской.

Галина Дашевская
Галина Дашевская
Фото: kino-teatr.ru

Галина Дашевская родилась 8 мая 1941 года. Среди наиболее известных фильмов Галины Дашевской – "Дальше – тишина", "Июльский дождь", "Падение", "День приезда – день отъезда", "Отпуск, который не состоялся". Наибольшую популярность актрисе принесла роль в фильме "Белое солнце пустыни", в котором она сыграла одну из жен бандита Абдуллы.

Ранее мы сообщили о том, что умер звезда фильмов "Гараж" и "Самая обаятельная и привлекательная" Михаил Кокшенов. Мы отдали дань памяти актеру и рассказали о его фильмографии, детстве и юности.

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