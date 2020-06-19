Звезда фильма "Белое солнце пустыни" Галина Дашевская погибла под колесами поезда

Трагичный инцидент унес жизнь знаменитой актрисы

Знаменитую актрису, звезду советского кино Галину Дашевскую насмерть сбил поезд. Трагическая авария произошла 18 июня в пригороде, но всех подробностей происшествия не разглашают.

По информации журналистов, машинист поезда увидел на путях женщину и пытался затормозить, но было поздно и предотвратить трагедию не смог. Галина Дашевская умерла на месте от полученных травм. Заслуженной артистке было 79 лет. О трагической утрате сообщает пресс-служба театра имени Моссовета, в котором прошла большая часть актерской деятельности Галины Дашевской.

Галина Дашевская Фото: kino-teatr.ru

Галина Дашевская родилась 8 мая 1941 года. Среди наиболее известных фильмов Галины Дашевской – "Дальше – тишина", "Июльский дождь", "Падение", "День приезда – день отъезда", "Отпуск, который не состоялся". Наибольшую популярность актрисе принесла роль в фильме "Белое солнце пустыни", в котором она сыграла одну из жен бандита Абдуллы.

Ранее мы сообщили о том, что умер звезда фильмов "Гараж" и "Самая обаятельная и привлекательная" Михаил Кокшенов. Мы отдали дань памяти актеру и рассказали о его фильмографии, детстве и юности.

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