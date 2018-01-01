Звезда фильма "Овод" Андрей Харитонов попал в больницу

По некоторым данным, ему в срочном порядке была проведена операция

Кадр из фильма Овод

Известный советский, российский актер и режиссер Андрей Харитонов этой ночью попал в тяжелом состоянии в больницу, сообщает РЕН ТВ.

По некоторым данным, ему в срочном порядке была проведена операция.

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Андрей Харитонов известен по таким фильмам, как "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных Дроздов", "Вольный ветер", "Жизнь Клима Самгина" и др. Но больше всего он пролавился после роли в ленте "Овод".

Напомним, на днях известный российский певец Григорий Лепс попал в больницу. Сообщалось, что певец упал и получил перелом нескольких ребер. Подробности инцидента не раскрываются.