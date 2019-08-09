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Звезда фильмов о Джеймсе Бонде сыграет в комедии о "Евровидении"

Актер присоединился к Рэйчел МакАдамс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:13
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Фото: Getty Images

Голливудский актер Пирс Броснан, который недавно признался о том, кого он видит в роли Джеймса Бонда,  снимется в музыкальной комедии, посвященной песенному конкурсу "Евровидение". Об этом пишет Deadline. Так, звезда боевиков присоединится к актерскому составу, включающему Уилла Феррелла и Рэйчел МакАдамс.

Смотрите видео о том, как Пирс Броснан отпраздновал 66-й День рождения:

Пока неизвестны ни подробности проекта, ни дата выхода фильма в прокат. Известно, что во главе проекта стоит Дэвид Добкин, известный по фильму "Незваные гости". Над сценарием ленты работают совместно Эндрю Стил и Уилл Феррелл.

Ожидается, что уже в этом году начнутся съемки, которые будут проходить в Тель-Авиве и Исландии.

Напомним, "Евровидение 2020" будет проходить в Нидерландах – благодаря победе Дункана Лоуренса на конкурсе в этом году. 

Отметим, что в этом году Украина не участвовала в песенном конкурсе "Евровидение 2019". Как оказалось, еще на отборочном этапе было много сложностей и скандалов.

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Евровидение фильм Пирс Броснан
Источник: Сегодня
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